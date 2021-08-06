Мансур Аббас: "султан", который принял новый бюджет Израиля

Израиль принял наконец-то новый бюджет, впервые за последние годы. И самым большим победителем этого события стал человек, который даже не входит в правительство — Мансур Аббас, лидер арабской партии Раам. Никогда раньше судьба бюджета Израиля не зависела столь от мнения одной небольшой партии. Об этом пишет в Al-Monitor Мазаль Муалем.

После долгой ночи обсуждений премьер-министр Нафтали Беннетт 2 августа заявил в Кнессете: «Дамы и господа, у Израиля есть бюджет!» Единогласно проголосовавшие за него члены кабинета министров разразились аплодисментами.

Давление, с которым столкнулось новое правительство, исчезло: коалиция выдержала первое серьезное испытание. Оно только что утвердило бюджет страны на 2021-2022 годы, по прошествии двух лет, когда у Израиля вообще не было бюджета из-за политического кризиса.

Голосование было лишь первым препятствием на пути утверждения бюджета. Его судьба в конечном итоге зависит от Кнессета.

Кнессет проведет дебаты в течение следующих нескольких недель в комитетах и ​​на пленуме. Каждый пункт будет тщательно изучен, и некоторые из предложенных реформ могут быть удалены или изменены, чтобы гарантировать, что окончательный бюджет получит большинство голосов. Окончательное голосование ожидается в ноябре. Затем, если все пойдет по плану, правительство Беннета-Лапида должно вступить в относительно легкую фазу.

Провести бюджет через Кнессет будет сложнее из-за хрупкости узкой коалиции. Тем не менее, обычно предполагается, что бюджет будет принят, хотя бы потому, что никто не хочет участвовать в новом туре выборов.

Бюджет на 2021-2022 годы составляет 187 миллиардов долларов на 2021 год и 173 миллиарда долларов на 2022 год. Несмотря на обещания не повышать налоги, в бюджет включен ряд косвенных налогов, включая налог на одноразовую посуду, а также увеличиваются расходы на электроэнергию и общественный транспорт.

Он также включает в себя некоторые важные реформы, такие как повышение пенсионного возраста для женщин с 63 до 65 лет в течение следующих 11 лет. Ожидается, что этот шаг увеличит уровень занятости пожилых женщин и, соответственно, их пенсии после выхода на пенсию. Выход на пенсию для мужчин по-прежнему составляет 67 лет.

Еще одна важная реформа позволит импортировать фрукты и овощи, чтобы снизить высокие цены на них. Эта реформа привела в ярость фермеров, которые утверждают, что она будет иметь катастрофические последствия для их экономики.

По мнению премьер-министра Нафтали Беннета и министра финансов Авигдора Либермана, утверждение бюджета обеспечивает стабильность правительства, по крайней мере на время. По их собственным словам, это хорошая новость для Израиля сейчас и для будущих поколений.

Согласно некоторым сведениям о ночных обсуждениях, Либерман обходил различных министров с бокалом белого вина в руке. Когда его спросили, как он себя чувствует, он сказал: «Я на небесах». Для него утверждение бюджета стало большой личной победой в его трехлетней кампании по свержению Нетаньяху.

Но самым большим победителем в усилиях по утверждению бюджета стал председатель Раам, член Кнессета Мансур Аббас. Без него не было бы правительства, и по состоянию на утро 3 августа он мог похвастаться еще одной замечательной победой. Никогда раньше ни один политический игрок не контролировал столько денег.

При этом огромная сумма - примерно 16 миллиардов долларов - будет потрачена на израильское арабское сообщество. На первом этапе будет выделено около 11 миллиардов долларов, а оставшаяся часть будет выплачена по мере того, как соглашение о ротации между Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом истечет примерно через два года.

То, что удалось достичь Мансуру Аббасу, называют историческим решением, так как это первый случай, когда арабская сторона сыграла активную роль в обсуждении бюджета и стала неотъемлемой частью процесса принятия решений.

Хотя Аббас не министр, ему дали кабинет прямо рядом с комнатой правительства, и он провел всю ночь, ведя переговоры из него.

Мухаммад Маджаделе, старший корреспондент по арабским делам канала 12 News и Радио ан-Нас, что одновременно велись два блока переговоров по бюджету.

Первый блок - это всеобъемлющие переговоры, которые проходили по государственному бюджету в целом. В результате была получена самая крупная сумма, когда-либо выделенная на нужды арабского общества Израиля. Для сравнения: когда четвертое правительство Нетаньяху выделило арабскому сектору всего 5 миллиардов долларов, все уже тогда были в шоке о столь огромной суммы.

Затем была вторая серия переговоров, в которых Аббас выиграл более чем беспрецедентную сумму денег. Ему также было предоставлено право решать, на что они будут потрачены. Для этого он провел отдельные переговоры с каждым министром. Деньги будут потрачены на инфраструктуру, борьбу с преступностью, здравоохранение, образование и транспорт.

Маджаделе также отметил, что то, чего добился Аббас, стало историческим событием. В интервью подкасту он сказал: «В итоге случилось то, что у Мансура Аббаса есть бюджет. Он провел всю ночь, играя активную роль в переговорах с каждым министром и генеральными директорами их министерств о том, как будет разделен бюджет. На самом деле произошло то, что каждый раз, когда кабинет завершал свои дебаты [по различным разделам бюджета], министры шли на встречу с Аббасом, чтобы они могли договориться с ним. … Один человек в комнате сказал мне: «Мансур Аббас руководил кабинетом, как султан, распределяя сумму между разными министрами».

Неизбежно есть один человек, который поспешил обрушиться с критикой на то, чего достиг Аббас, и на бюджет в целом. Во время дебатов лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху обвинил Аббаса и правительство: «Десятки миллиардов шекелей были выделены на единственную цель: успокоить партию Раам и Мансура Аббаса. Оказывается, он настоящий премьер-министр страны», - заявил он. Затем Нетаньяху высмеял коалицию, сказав: «Вы думаете, что вы не в чьем кармане? Вы в кармане у Аббаса!»

На самом деле в прошлом Нетаньяху сам неоднократно пытался купить поддержку Аббаса, пообещав ему огромные суммы, если тот согласится присоединиться к его собственной коалиции. Эти усилия не увенчались успехом. Нетаньяху заключал с Аббасом и другие сделки, в том числе крупные бюджетные ассигнования, и выделил в 2015 году неслыханную сумму в 5 миллиардов долларов арабскому сектору.