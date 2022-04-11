Пакистан: массовые протесты после смещения Имрана Хана

Смещение Имрана Хана с поста премьер - министра бросило Пакистан на путь политической неопределенности. Тем временем его сторонники выходят на улицы в знак протеста, покуда оппозиция готовится назначить его замену.

Хан был отстранен рано утром в воскресенье после того, как 174 депутата в Национальной ассамблее из 342 мест, некоторые из которых принадлежали к его партии и коалиции, проголосовали за вотум недоверия, выдвинутый оппозицией.

Хан является первым премьер-министром Пакистана, который был отстранен от должности в результате вотума недоверия во время 13-часовой парламентской сессии, которая включала неоднократные задержки и длинные речи законодателей от его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (ПТИ).

В воскресенье вечером десятки тысяч сторонников Хана прошли маршем по городам Пакистана, размахивая партийными флагами и выкрикивая лозунги. Интересно, что митинги начались строго после ифтара, то есть после прерывания поста.

Молодежь, составляющая костяк сторонников Хана, доминировала в толпе.

В портовом городе Карачи на юге Аравийского моря более 20 000 человек выкрикивали лозунги, обещающие возвращение Хана к власти.

В столице Исламабаде огни тысяч сторонников освещали ночное небо, когда Хан пробирался сквозь толпу на ярком грузовике.

«Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве», — написал Хан в своем аккаунте в Twitter в воскресенье вечером.

Фахд Хусейн, обозреватель пакистанской англоязычной газеты Dawn, говорит, что политический подъем Имрана Хана «подпитывался растущим разочарованием значительной части городского среднего класса в традиционной политике» оппозиционных партий, в основном Пакистанской мусульманской лиги-Наваза и Народной партии Пакистана.

«Чем сильнее их отвращение к историям о коррупции и плохом управлении, тем больше они тяготели к незапятнанной личности Хана».

Сторонники бывше звезды крикета, ставшей политиком, обвинили США в организации его смещения. Его партия вышла из парламента незадолго до вотума недоверия.

Хан держался почти неделю после того, как объединенная оппозиция впервые попыталась свергнуть его. Его смещение произошло после нескольких дней драмы и язвительных замечаний в парламенте и за его пределами.

В воскресенье 69-летний политик повторил утверждения о том, что за сменой правительства стоит иностранный заговор.

«Сегодня снова начинается борьба за свободу», — написал Хан своим более чем 15 миллионам подписчиков.

Хан заявил, что США работали за кулисами, чтобы свергнуть его, якобы из-за недовольства его независимым внешнеполитическим выбором, в частности дружбой с Китаем и Россией.

Так, Хан сказал, что США глубоко обеспокоены его визитом в Россию и встречей с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала разрушительной войны в Украине.

Государственный департамент США отверг его обвинения.

Смещение Хана произошло на фоне охлаждения его отношений с могущественной армией и экономических проблем, связанных с высокой инфляцией и резким падением пакистанской рупии. Оппозиция обвиняет правительство Хана в неэффективном управлении экономикой.

Преемник Хана должен быть избран и приведен к присяге парламентом в понедельник. Ведущим претендентом является Шехбаз Шариф , брат опального бывшего премьер-министра Наваза Шарифа.