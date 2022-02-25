Война в Украине: что делать мусульманам России?

Итак, нападение путинской России на Украину, в которое до конца не верили "реалисты" и скептики, произошло.

Беда пришла в дома множества людей, прежде всего украинцев, включая и наших братьев-мусульман, среди которых кто-то уже превратился в вынужденных переселенцев, а другие приняли решение стоять до конца. Но пришла уже и обязательно придет еще она и в дома россиян, которые гибнут сотнями, а будут гибнуть тысячами, если не остановят это безумие.

Но не будем тратить время на причитания - как говорится, слезами горю не поможешь. А чем можно помочь, в частности, тем, кто находится в России?

1) Не идите на войну ни добровольно, ни по призыву, всячески его избегая, прячась, уезжая и т.д. Не пускайте туда своих детей и родственников. Да, в частности мусульмане - потому что первыми пленными на этой войне уже оказались дебилы с мусульманскими именами и фамилиями, изображенные на фотографии выше - Айрат Сафаргалиев и Рафик Рахмонкулов. Конкретно эти двое, судя по всему, обрусевшие манкурты из внутренней России, но по имеющимся сведениям туда вводятся и целые подразделения выходцев из кавказских республик, в том числе молящиеся, с бородами.

Разъясняйте им, что они идут воевать в том числе против мусульман Украины, чтобы отнять у них право на их религию, жизни, свободу и честь.

https://youtu.be/Az0eTXAFLSE

Разъясняйте, в каком положении они окажутся в Судный день, если будут убиты в такой войне (https://golosislama.com/news.php?id=40516).

2) Россия постепенно начинает подниматься против войны, которая шокировала миллионы россиян. Немало людей вчера вышло на улицы на акции протеста, чего многие не ожидали. Выходите на эти акции - они не бессмыслены, как многие думают, а в случае их разрастания могут повлиять на остановку войны, как было в Первую Чеченскую благодаря ее непопулярности.

Особенно обращаемся к мусульманской молодежи, живущей в крупных российских городах - выходите там, присоединяйтесь к россиянам, пока спят или не могут выйти ваши родные регионы.

3) Распространяйте правду о войне, которую скрывают российские государственное телевидение и СМИ. Украинцы не встречают российские войска как "освободителей", как это пытаются представить апологеты "Русского мира". Они встречают их стойко и с оружием, погибают сами и убивают российских военных, и количество жертв будет расти вместе с сопротивлением. Это значит, что в российские города скоро пойдут гробы и похоронки.

"Зачем они гибнут? Зачем в этой войне гибнуть парням из мусульманских семей - за идею "Святой Руси" и православного Русского мира, в котором они всегда были и останутся чурками?" Задавайте людям эти вопросы, передавайте их дальше, распространяйте правду о войне и антивоенные распространения.

Помните хадис, что тот, кто увидит зло, должен остановить его своей рукой, если не может рукой, то словом, а если не может и словом, хотя бы отвергнуть его в своем сердце, после чего уже нет имана. Включайтесь в эту цепочку сопротивления и включайте в нее других - сердцем, словом, делом.

И да, мы напоминаем о том, что нуждаемся в вашей помощи. Хотя у нас какое-то время видимо не будет возможности работать в режиме частых ежедневных обновлений, эта помощь будет использована для помощи нашим братьям, оказавшимся сейчас в тяжелой ситуации из-за происходящих событий (https://golosislama.com/news.php?id=40499).