К мусульманам - военнослужащим России: обращение муфтия Крыма

Так как признание Кремлем независимости т.н. Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является еще одним решительным шагом к развязыванию российско-украинской войны, в которую окажутся вовлечены и мусульмане, предлагаем вниманию наших читателей обращение к российским мусульманам муфтия Автономной Республики Крым Айдера Рустемова.

Просьба максимально распространить это обращение среди всех мусульман, которые сейчас могут оказаться в рядах вооруженных сил путинской России на территории Украины, а также их близких.

https://youtu.be/Tfym_7HGJ7s