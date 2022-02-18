Нидерланды извиняются перед Индонезией за преступления колониализма

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился перед Индонезией после того, как исследование показало, что голландская армия применяла "систематическое и крайнее насилие" в тщетной попытке восстановить контроль над своей бывшей колонией в конце Второй мировой войны.

Голландские войска сжигали деревни и проводили массовые задержания, пытки и казни во время конфликта 1945-49 годов, часто при молчаливой поддержке правительства. К такому заключению пришли голландские и индонезийские ученые по итогам расследования, длившегося четыре с половиной года.

Результаты расследования разрушили давнюю официальную линию Нидерландов, согласно которой имели место лишь отдельные случаи чрезмерного насилия со стороны их войск.

"Мы должны признать позорные факты", - сказал Рютте на пресс-конференции в четверг после публикации результатов расследования.

"Сегодня я приношу глубокие извинения народу Индонезии от имени правительства Нидерландов".

Ранее ученые представили свои результаты исследования, которое началось в 2017 году и финансировалось Нидерландами в рамках более широкого пересмотра жестокого колониального прошлого страны.

Насилие со стороны голландских военных, включая такие действия, как пытки, которые сейчас считаются военными преступлениями, было "частым и широко распространенным", говорит историк Бен Шенмакер из Нидерландского института военной истории, один из более чем двух десятков ученых, участвовавших в исследовании.

"Ответственные политики закрывали глаза на это насилие, как и военные, гражданские и юридические власти. Они пособничали ему, скрывали его и наказывали с трудом или не наказывали вовсе", - сказал он.

Напомним, что Индонезия провозгласила независимость в 1945 году, вскоре после поражения понцев, оккупировавших страну во время Второй мировой войны.

Но голландцы хотели удержать свою бывшую колонию и послали войска, чтобы подавить восстание за независимость.

В результате войны погибло около 100 000 индонезийцев, а Нидерланды ушли из страны в 1949 году.

Преступления голландцев "включали массовые задержания, пытки, сожжение кампонгов (деревень), казни и убийства мирных жителей", - сказал Франк ван Ври, профессор военной истории Амстердамского университета, во время онлайн-презентации исследования.

Голландские суды постановили, что правительство в Гааге должно выплатить компенсацию вдовам и детям индонезийских бойцов, казненных колониальными войсками, и что срок давности не применяется в случае борьбы Индонезии за независимость.

Во время визита в Индонезию в марте 2020 года король Нидерландов Виллем-Александр уже извинялся за голландское насилие.

В исследовании отмечается, что во время войны правительство и военные пользовались поддержкой и одобрением общества и некритичных СМИ, которые были укоренены в "колониальном менталитете".

"Очевидно, что на всех уровнях голландцы беспрекословно применяли различные стандарты к ... колониальным "подданным", - говорится в резюме результатов исследования.

Представитель Нидерландского института ветеранов раскритиковал результаты последнего исследования, заявив, что они вызывают "чувство дискомфорта и беспокойства".

"Ветераны, служившие в бывшей Голландской Ост-Индии, коллективно попадают на скамью подсудимых благодаря необоснованным выводам", - говорится в письменном заявлении директора института Пола Хофслоота.

Хотя исследование сфокусировано на действиях голландцев, в нем отмечается, что индонезийские силы также применяли "интенсивное" насилие и убили около 6 000 человек на начальном этапе конфликта, нападая на евразийцев, молуккцев и другие группы меньшинств.

В общем, можно сказать, что у голландцев стоит поучиться и некоторым другим колониальным метрополиям, которые по прежнему не хотят признавать систематическое колониальное насилие.