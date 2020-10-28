Нидерланды будут платить компенсацию детям казненных борцов за свободу Индонезии

Голландские солдаты казнили 11 безоружных людей во время индонезийской войны за независимость между 1945 и 1950 годами. Теперь их дети будут получать компенсацию за убийства их родственников, сообщает TRT.

Правительство Нидерландов заявило на прошлой неделе, что выплатит компенсацию детям индонезийцев, казненных голландскими солдатами во время войны за независимость Индонезии.

Заявление прозвучало в свете решения суда, вынесенного ранее в этом году, согласно которому правительство обязало выплатить компенсацию вдовам и детям 11 индонезийских мужчин, убитых на южном острове Сулавеси в период с 1946 по 1947 год.

Правительство Нидерландов обещало 5 000 евро (5 890 долларов США) тем, кто сможет представить достоверные доказательства казни своего отца во время конфликта.

По данным голландского апелляционного суда, голландские солдаты казнили несколько сотен человек без какого-либо судебного разбирательства и замучили еще нескольких в тюрьмах.

Суд отклонил претензии голландского государства о том, что действия в его бывшей колонии произошли слишком давно, чтобы его можно было привлечь к ответственности, сославшись на исключительный уровень насилия и степень виновности Нидерландов.

Нидерланды ранее предлагали компенсацию вдовам казненных мужчин, но всегда отказывались возместить ущерб их детям.

Представитель правительства сказал, что неясно, сколько людей будут получать компенсацию.

Индонезийская война за независимость

Индонезийская национальная революция, или война за независимость против Нидерландов, была объявлена ​​в 1945 году.

После более чем четырех лет кровопролитного и жестокого конфликта на свет появилась самая большая мусульманская страна мира.

Голландские войска не смогли победить неопытных, но решительных индонезийских повстанцев.

Сулавеси, индонезийский остров к востоку от Борнео, был одним из важных мест индонезийской национальной революции.

Когда индонезийские республиканцы захватили власть в регионе, голландское контрнаступление было начато в декабре 1946 года под командованием печально известного Реймонда Вестерлинга.

До конца операции в феврале 1947 года, Вестерлингу удавалось подавить индонезийское восстание и ослабить местную поддержку республиканцев.

Однако его методы казни подозреваемых врагов без надлежащего судебного разбирательства долгое время оставались спорным вопросом в обеих странах.

Республиканское правительство Индонезии заявило, что Вестерлинг был ответственен за 40 000 смертей. Однако некоторые историки считают, что эта цифра преувеличена.

Голландский историк Виллем Айзериф оценивает, что реальное число убитых индонезийцев составляло около 1500 человек. 400 из этих жертв были казнены непосредственно Вестерлингом.