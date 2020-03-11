Голландский король извинился перед Индонезией за "чрезмерное насилие" колониальных войн

Во вторник король Нидерландов Виллем-Александр извинился перед Индонезией за «чрезмерное насилие» во время борьбы за независимость бывшей колонии в 1940-х годах.

Король сделал это замечание в ходе государственного визита в страну с королевой Максимой после церемонии с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте.

Напомним, что Индонезия провозгласила свою независимость 17 августа 1945 года, после краткой военной оккупации японцами и нескольких сотен лет в качестве голландской колонии.

«Прошлое нельзя стереть, и каждое поколение должно признавать его», - сказал король в совместном заявлении.

В годы после провозглашения независимости "последовало болезненное разделение, которое стоило многих жизней ... Я хотел бы выразить свое сожаление и извиниться за чрезмерное насилие со стороны голландцев в те годы", добавил король.

«Я делаю это, полностью осознавая, что боль и печаль пострадавших семей по-прежнему ощущаются сегодня», - сказал он.

В 2013 году правительство Нидерландов уже публично принесло извинения Индонезии за массовые убийства, совершенные ее армией во время войны за независимость 1940-х годом. Это стало первым извинением голландцев за колониальное насилие в Индонезии.

Но впервые во вторник извинился никто иной как сам голландский монарх, согласно двум источникам, включая высокопоставленного чиновника правительства Индонезии.

Голландское посольство в Джакарте пока что отказывается от комментариев.

Ранее правительство Нидерландов объявило компенсацию вдовам тех, кто погиб в результате массовых убийств. Однако, до сих пор не все получили деньги, по данным комитета по долгам Нидерландов.

Война за независимость Индонезии началась 17 августа 1945 года, когда через два дня после капитуляции Японии индонезийские патриоты во главе с Сукарно решили воспользоваться временной слабостью европейских колонизаторов и провозгласить независимость государства. За этим последовало вторжение британцев, а также две колониальные войны с Нидерландами, не считая множества других конфликтов между самими индонезийцами. Закончилась война в конце 1949 года признанием независимости Индонезии. По различным данным в ходе войны погибли от 45 000 до 100 000 индонезийских повстанцев, и до 100 000 мирных жителей.