Катар исключает нормализацию отношений с Израилем и Дамаском

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдур-Рахман Аль Тани исключил возможность нормализации отношений своей страны с Израилем или режимом Башара Асада в Сирии.

В интервью новостному сайту Axios высокопоставленный катарский чиновник объяснил, что его страна ранее поддерживала отношения с Израилем, "когда существовали перспективы мира" с палестинцами, но Доха "потеряла надежду" после войны в Газе в 2008-2009 годах.

Он сказал, что Катар продолжает "рабочие отношения", чтобы помочь палестинскому народу, но трудно представить себе присоединение к Авраамическим соглашениям "в отсутствие реальной приверженности решению о двух государствах".

В последние годы Катар сотрудничал с Израилем по доставке помощи в Газу, причем предыдущее израильское правительство одобрило перевод Катаром сотен миллионов долларов остро нуждающимся палестинцам в рамках усилий по поддержанию мира.

Что касается Сирии, министр сказал, что обстоятельства, которые привели к приостановке членства сирийского режима в Лиге арабских государств, не изменились, несмотря на потепление отношений между Дамаском и такими арабскими странами, как ОАЭ, Иордания и Египет.

Сирийский диктатор Башар Асад, пояснил Аль Тани, не должен получать вознаграждение за постоянные нападения на свой народ.

Что ж, можно лишь порадоваться, что хотя бы каких-то арабских стран остается верность принципам. При этом Катар как раз сейчас получает статус основного союзника США вне НАТО, который уже имеется у Израиля.