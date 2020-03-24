Катар направит в Газу помощь на 150 миллионов долларов

Катар направил 150 миллионов долларов гуманитарной помощи осажденному сектору Газа, включая финансовую помощь для борьбы с распространением нового коронавируса.

Эти средства будут направлены в Газу в течение шести месяцев, а также будут включать в себя поддержку гуманитарных программ Организации Объединенных Наций, сообщает официальное информационное агентство Катара.

Напомним, что власти Газы в воскресенье подтвердили первые два случая заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом.

Более 2700 человек находятся в домашней изоляции, большинство из них после возвращения из Египта, заявили власти.

Организация Объединенных Наций предупредила, что вспышка COVID-19 в Газе может иметь катастрофические последствия, учитывая высокий уровень бедности и слабую систему здравоохранения в прибрежном анклаве, который находится под израильской блокадой с 2007 года.

В Газе имеется всего 60 коек для интенсивной терапии на два миллиона человек, и не все работают из-за нехватки персонала, сообщил AFP глава палестинского офиса Всемирной организации здравоохранения Джеральд Роккеншоб в начале этой недели.

В ответ на эту пандемию Израиль объявил об увеличении поставок медицинского оборудования в Газу, в том числе сотен тестовых наборов COVID-19, переданных на этой неделе.

ХАМАС также работает над строительством до 1000 новых изолирующих комнат недалеко от пункта пропуска Рафах на границе с Египтом.

Директор Агентства Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев в Газе Матиас Шмале на этой неделе заявил агентству AFP, что «было бы иллюзией думать, что вы можете справиться с [эпидемией] в таком замкнутом пространстве, как это».

«Все, что я слышу, так это то, что если вспышка достигнет такой величины, когда вам потребуется более 60 коек для лечения, это будет становиться все труднее и может превратиться в катастрофу гигантских размеров», - сказал он.