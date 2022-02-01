Катар получит статус основного союзника США вне НАТО

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что он планирует включить Катар в число основных союзников, не являющихся членами НАТО (Major Non-NATO Ally или MNNA), подчеркнув тем самым важнейшую роль, которую США видят в этом государстве Персидского залива, как раз когда Вашингтон ищет помощи в решении самых разных проблем - от Афганистана до потенциального дефицита поставок газа в Европу в случае вторжения России в Украину.

"Шаг по включению Катара в число основных союзников, не входящих в состав НАТО, указывает на гораздо более тесное сотрудничество и признание углубляющихся связей между Дохой и Вашингтоном", - говорит Кристиан Коутс Ульрихсен, эксперт из Института государственной политики Бейкера при Университете Райса.

Катарский лидер прибывает в Вашингтон после того, как авторитет его страны возрос благодаря ключевой роли, которую она сыграла в эвакуации американских граждан, союзников и тысяч афганцев во время хаотичного вывода войск США из Афганистана в прошлом году. С тех пор она стала дипломатическим представителем США в стране, где правит Талибан*.

Теперь маленький трехмиллионный эмират в Персидском заливе, который является одним из ведущих мировых производителей сжиженного природного газа (СПГ), готов сыграть еще одну роль на мировой арене.

Западные чиновники обеспокоены тем, что Россия, которая обычно поставляет 40 процентов природного газа в Европу, может ограничить поставки в случае вторжения в Украину, что нанесет серьезный удар по европейским предприятиям и домохозяйствам в разгар зимы.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил в воскресенье, что Байден будет консультироваться со своим катарским коллегой по вопросам "обеспечения стабильности мировых поставок энергоносителей", и что разговоры о СПГ будут "включены в повестку дня" визита в понедельник.

"По всему спектру вопросов катарцы хотят продемонстрировать, что они ведут себя так, чтобы укрепить интересы США", - добавил Ульрихсен.

Наблюдатели с интересом отмечают, что визит Тамима в Белый дом знаменует поворот судьбы для его страны после окончания почти 43-месячной блокады Катара со стороны его арабских соседей.

Но приезд Тамима также говорит о проблемах, с которыми столкнулась администрация. Байден вступил в должность, пообещав остановить рост Китая и принять "Зеленый новый курс". Теперь, на своей первой после вступления в должность встрече с лидером Персидского залива, он сталкивается с извечным вопросом энергетической безопасности на Ближнем Востоке.

"Это реальная политика", - говорит Карен Дуриан, редактор Ближневосточного экономического обзора (MEES). "Ситуация изменилась до такой степени, что Байдену даже пришлось призвать ОПЕК добывать больше нефти".

"Такова реальность жизни, что возобновляемая энергия, даже по мере диверсификации и использования возобновляемых видов топлива, не является надежной для обеспечения круглосуточного электроснабжения".

Катар предупредил, что его способность увеличить поставки в Европу ограничена обязательствами по долгосрочным контрактам, в основном с азиатскими странами. "Мы исчерпали свои возможности", - сказал Саад аль-Кааби, государственный министр по делам энергетики, еще до начала кризиса в Украине.

Аналитики говорят, что одним из преимуществ является то, что пик экспорта газа в Азию приходится на январь, что может сделать возможным перенаправление некоторых поставок. "На данном этапе любая молекула имеет значение", - говорит Никос Цафос, специалист по энергетике из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Хотя Европа может получить отсрочку от дополнительных поставок, Цафос говорит, что в случае серьезного кризиса континенту, скорее всего, понадобится гораздо больше, чем может предложить Катар.

Он добавляет, что для Катара, второго по величине производителя СПГ после США, деловые расчеты будут продолжать играть важную роль. "Катарцы очень хорошо понимают газовый рынок, поэтому я рассматриваю дипломатические увертюры со стороны США скорее как смазку, чем как движущую силу".

Основными покупателями катарского СПГ являются Япония, Южная Корея и Индия - все они видные союзники США в регионе, которые заключили долгосрочные контракты на поставку газа.

Роберт Могельницки, старший научный сотрудник-резидент Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, говорит, что давление со стороны глобальных ограничений поставок означает, что Катар не в состоянии "в одиночку облегчить" энергетический кризис.

"Любые усилия по поддержке энергетических потребностей европейских стран при наихудшем сценарии будут зависеть от сотрудничества с азиатскими партнерами".

Акцент на энергетической безопасности происходит в удачное для Катара время, поскольку он продвигает планы по расширению своего Северного месторождения, крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа.

Стоимость расширения составит около $30 млрд., а его цель - увеличить производство СПГ в стране на 40% в год к 2026 году. "Спрос на природный газ будет расти, даже в условиях энергетического перехода", - сказала Дуриан.

"У катарцев есть все возможности для удовлетворения спроса в Европе, если они переориентируются с России. У них есть танкерный флот, себестоимость добычи низкая, и они делают инвестиции для увеличения мощностей".

Однако пока неясно, будет ли кризис в Украине достаточным для того, чтобы изменить зависимость Европы от России.

Хотя Катар подвергается критике за свою внешнюю политику со стороны некоторых представителей Вашингтона, в последнее время напряженность ослабла после сближения между Дохой и ее соседями по Персидскому заливу.

Катар также рассматривается как потенциальный партнер США в отношениях с Ираном, с которым США и европейские державы ведут переговоры о возвращении к ядерному соглашению 2015 года.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдур-Рахман аль-Тани прибыл в Вашингтон в конце прошлой недели после ряда встреч в Тегеране с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдоллахианом.

Катар также является местом расположения крупной базы Аль-Удейд, где находятся около 10 000 американских военнослужащих и штаб-квартира американского Объединенного центра воздушных операций.

Объявление Байдена о присвоении Катару статуса основного союзника, не являющегося членом НАТО, ставит страну в один ряд с Бахрейном и Кувейтом, как одну из немногих стран Персидского залива, имеющих это звание. Оно дает Катару преимущественный доступ к американскому военному оборудованию и технологиям, бесплатные излишки материалов и приоритетное сотрудничество в области обучения.

Этот шаг может помочь Дохе в ее усилиях по обеспечению закупки вооруженных беспилотников у США. Правительство Катара ожидает ответа от США на запрос, сделанный более года назад, о покупке четырех вооруженных беспилотников MQ-9B Predator в рамках сделки стоимостью 600 млн. долларов для повышения обороноспособности страны.

Продажа столкнулась с определенным сопротивлением в Вашингтоне, где обеспокоены тем, что она может нарушить баланс сил с другими региональными союзниками, такими как ОАЭ и Саудовская Аравия.

В письме, направленном в прошлом году министру обороны Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену, конгрессмены-республиканцы Джек Бергман и Рэнди Вебер также выразили обеспокоенность связями Катара с "Братьями-мусульманами"* и ХАМАС.

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