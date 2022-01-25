Франция: новая атака на хиджаб

Французские законодатели проголосовали за прямой запрет на "ношение хиджаба на спортивных соревнованиях", что вызвало бурный протест со стороны как мусульман так и защитников прав женщин.

На прошлой неделе французские депутаты внесли поправки в предложенное законодательство, которое предлагало запретить "бросающееся в глаза ношение религиозных знаков" во время участия в мероприятиях и соревнованиях, организуемых спортивными федерациями.

Поправка, предложенная правой группой Les Republicains, добавила ссылку на головной платок (хиджаб), утверждая, что головные платки могут поставить под угрозу безопасность спортсменов, и что в спорте необходим нейтралитет.

Поправка была одобрена 160 членами Сената и отклонена 143. Правительство Франции проголосовало против поправки.

Франция уже вызвала возмущение после принятия в прошлом году поправки к противоречивому "законопроекту о сепаратизме", запрещающей девушкам до 18 лет носить хиджаб в общественных местах.

Законопроект под названием "Укрепление уважения принципов Республики" вызвал критику в социальных сетях и стал началом кампании "Руки прочь от моего хиджаба".

Французская футбольная федерация уже запрещает женщинам носить хиджаб на официальных матчах, помимо того что платки запрещены в школах и правительственных зданиях.

Поскольку летние Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже, пока неясно, как измененное законодательство повлияет на это событие. Члены Сената и нижней палаты парламента все еще могут внести изменения в поправку, сформировав комиссию до того, как поправка будет опубликована.

Поскольку 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба, голосование во французском Сенате вызвало недоумение по поводу его позиции между светскостью и нейтралитетом.

В видеоролике в Instagram Манал Ростом, представительница Nike и My Protein ME, носящая хиджаб, призвала женщин к участию в кампании против этого решения. Она также призвала своих подписчиц "продолжать заниматься спортом в той экипировке, в которой они чувствуют себя наиболее комфортно".

Один из пользователей Twitter отметил, что французское правительство систематически преследует мусульманских женщин.

После решения о запрете хиджаба на спортивных мероприятиях французский блог Le Bondy Blog опубликовал статью под заголовком: "Мусульманские женщины - жертвы, когда молчат, и солдаты политического ислама, когда говорят".

Примечательно, что эта история происходит почти одновременно с исламофобской истерией в Индии, где девушкам запретили входить в классную комнату в одном из колледжей штата Карнатака.