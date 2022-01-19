Индия: мусульманских студенток не пускают в колледж из-за хиджабов

Студенткам-мусульманкам, носящим хиджаб, до сих пор не разрешают заходить в классы индийского колледже и ставят отметку "отсутствует", поскольку колледж отказывается их впускать.

Пытаясь решить проблему, КФИ (Кампусный фронт Индии) и ИОД (Исламская организация девочек) обратились к руководству колледжа и окружному инспектору, однако девочкам по-прежнему отказывают в разрешении войти в классы даже на один день.

1 января сообщения о том, что одетым в хиджабы мусульманским девушкам из государственного колледжа отказывают во входе в классы, вызвали массовое возмущение. Директор колледжа Рудра Гоуда не разрешил им носить хиджаб в классах, несмотря на то, что их родители обратились к директору для беседы, и отказался проводить дискуссию по этому вопросу.

"Когда мы подошли к двери класса, учительница сказала, что мы не можем войти в хиджабе", - говорит18-летняяя студентка Алмас. "Она попросила нас снять его".

С тех пор группа из шести студенток-мусульманок государственного женского колледжа в округе Удупи в индийском штате Карнатака на юге страны вынуждена сидеть вне класса, поскольку администрация колледжа утверждает, что они нарушают правила, так как хиджаб не является частью униформы.

Но девушки заявили, что хиджаб - это "часть их веры", и ношение хиджаба - это "их право, гарантированное законом". Они занимают непокорную позицию, несмотря на то что администрация использует тактику давления, чтобы заставить их сдаться.

С 31 декабря девочки не посещают занятия, хотя, по их словам, они ходят в колледж каждый день.

"Мы не собираемся уступать, ни за что", - сказала Алия Ассади, которая входит в состав группы.

Фотография студенток, одетых в хиджаб и школьную форму, сидящих на ступеньках возле своего класса, стала вирусной в социальных сетях.

"Именно благодаря этой фотографии наша проблема получила освещение в СМИ", - сказала Ассади.

Их протест разозлил администрацию колледжа, которая, по словам группы, заставила их написать письмо о том, что они пропустили занятия, оставшись дома по собственному желанию.

"Мы пытались отказаться, но директор и преподаватели пригрозили нам, что разрушат нашу карьеру", - говорит другая студентка Мускан Зайнаб.

По словам Зайнаб, они рады, что "весь мир" увидел, как их заставили сидеть вне класса, и таким образом заявления администрации оказались несостоятельными.

Однако студентки также столкнулись с унижением и дискриминацией за свое неповиновение.

"Приходится целый день сидеть вне класса - это не самое приятное занятие. Наши учителя и одноклассники насмехаются над нами. Они спрашивают нас, в чем проблема снять хиджаб. Почему вы не можете просто следовать правилам, спрашивают они", - говорит Алмас.

"Одна из моих подруг заболела из-за этой психологической пытки".

Девочки также жаловались, что им не разрешают разговаривать на урду, арабском и языке бьяри (дравидийский язык преимущественно мусульманского населения Карнатаки).

Рудре Гоуда, директор колледжа, говорит, что они не могут позволить студентам носить хиджаб в классах, "поскольку он не является частью униформы".

Гоуда сказал, что это первый раз, когда в колледже возникают подобные проблемы, но выпускники расскзали, что они сталкивались с подобными проблемами в прошлом.

"Однажды преподаватель заставил студентку в хиджабе сесть на пол посреди класса и снял с нее хиджаб. Мы подвергались большому унижению за то, что решили носить хиджаб. Но в то время нам разрешили войти в класс", - рассказала журналистам Атхия, которая сейчас учится в университете Манипал в Карнатаке.

Запрет на хиджаб вызвал возмущение в Индии, а студенческие и правозащитные группы обвинили администрацию колледжа в предвзятом отношении к мусульманскому меньшинству.

"Мы твердо стоим с ними в абсолютной солидарности и поддержке. Мы требуем, чтобы те представители администрации, которые мешают мусульманским девушкам носить хиджаб, были отстранены от работы, и чтобы этим девушкам было позволено войти в свои классы в хиджабах, с чувством собственного достоинства и самоуважения", - заявила активистка Африн Фатима, секретарь движения "Братство" в Нью-Дели.

Кампусный фронт Индии (CFI), организация студентов-мусульман, действующая в южных штатах Индии, призвала колледж отменить свои правила в отношении хиджаба и разрешить студенткам носить его во время занятий.

Штатом Карнатака управляет Бхаратия Джаната партия (БДП) премьер-министра Нарендры Моди. На протяжении многих лет в Карнатаке наблюдается рост индуистской националистической деятельности и нападения на религиозные меньшинства штата, в основном мусульман и христиан.