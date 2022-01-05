Восстание в Казахстане: больше чем просто “газовые протесты”

Вчера мы сообщали о протестах в Казахстане, определив их как «газовые», ведь именно подорожание топлива стало причиной протеста. И на мгновение даже казалось, что меры, принятые правительством, приведут к успокоению протеста. Но не тут то было, и Казахстан стал охвачен настоящим народным восстанием.

Хотя власти заявили о том, что готовы пойти на уступки протестующим, недовольство это не остановило, и акции уже с политическими лозунгами распространились по всей стране, включая Нур-Султан и Алматы. Ситуация развивается стремительно: уже на третьи сутки акций в Алматы и одной из областей Казахстана запретили митинги и ввели комендантский час, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство оказалось в отставке.

Напомним, что протесты начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе Казахстана. Там на центральную площадь вышли вначале сотни, а затем и тысячи местных жителей.

Их возмутило «новогоднее» подорожание сжиженного газа, который здесь массово используют как автомобильное топливо: с 50−70 тенге в минувшем году до 120 тенге за литр с 1 января.

Уже к 4 января аналогичные демонстрации охватили и другие города Казахстана: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шымкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести и в столице страны Нур-Султане (бывшая Астана). Самые многочисленные митинги в эти дни прошли в Мангистауской области на юго-западе страны, в частности в Актау (около 16 тыс. человек) и в Жанаозене (до 10 тыс. протестующих).

Тактика протестующих схожая: они собираются на главных площадях городов, блокируют их центры и остаются на ночь, не уступая призывам местных властей разойтись. На митингах стихийно выступают демонстранты. По мере распространения акций расширяются и их требования: участники протестов выступают против коррупции, безработицы, низкого уровня жизни и авторитарного политического режима. А главный лозунг, который звучит во многих городах — «Старик, уходи!» («Шал, кет!»). Так демонстранты призывают уйти из политики бывшего президента страны, 81-летнего Нурсултана Назарбаева, который в 2019 году формально уступил пост главы государства Касым-Жомарту Токаеву, однако сохранил за собой весомую роль в жизни страны. Уже 30 лет Назарбаев возглавляет Совет безопасности Казахстана, он также остается членом Конституционного совета и главой правящей партии Нур Отан.

«Народ в Казахстане устал от авторитарного правления, которое не считается с гражданским обществом, не дает именно гражданам страны реализовать свое право на управление страной», — прокомментировал причину протестов Галым Агелеулов, глава казахстанского правозащитного фонда Liberty.

Власти Казахстана отреагировали на протесты не только обещанием снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге в Мангистауской области, но и жесткими мерами подавления акций. 4 января стало известно о серии задержаний по всей стране, от Нур-Султана до Алматы, а к вечеру того же дня ситуация обострилась еще больше.

В Алматы силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ, были зафиксированы столкновения правоохранителей с протестующими. В стране начались перебои с интернетом: мобильные операторы объясняют их и «мерами компетентных органов» по обеспечению безопасности. Однако демонстранты заявляют, что не намерены расходиться до выполнения их требований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вначале выступил с просьбой к демонстрантам «не следовать призывам деструктивных лиц», и заявил, что «власть не падет». Однако уже к вечеру 4 января Токаев распорядился ввести режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, мотивируя такое решение необходимостью обеспечить «общественную безопасность», а также восстановить «законность и правопорядок».

Утром 5 января стало известно, что Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Токаев возложил на ушедшее правительство ответственность за повышение цен на газ, подчеркнув, что кабмин не справился с одной из своих основных задач — сдерживанием инфляции.

Также Токаев освободил от должности госсекретаря страны Крымбека Кушербаева и назначил на этот пост своего помощника Ерлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.

«Голос Ислама» следит за ситуацией в Казахстане и продолжит информировать о развитии событий.