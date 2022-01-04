Газовые протесты в западном Казахстане

Сотни жителей Жанаозена — города в Мангистауской области Казахстана — вышли на акции протеста перед зданием акимата (местной администрации) против повышения цен на газ. Митинг начался утром 2 января, в центре города собрались в основном автомобилисты, которые потребовали снизить цены на газ со 120 до 60 тенге, сообщает Фергана.

Большинство автомобилей в регионе заправляются газом, и выросшая с нового года цена делает его недоступным для водителей, заявили протестующие. Они перекрыли движение транспорта в центре Жанаозена. К протестам присоединились жители близлежащих поселков и города Актау, где митингующие также перекрыли центральную дорогу. По данным участников протеста, в Жанаозене наблюдались перебои с мобильным интернетом и сотовой связью.

Рабочие ряда предприятий Мангистауской области 3 января пригрозили властям остановкой работ в случае невыполнения требований протестующих о снижении стоимости газа.

В этот же день в Астане полиция задержала нескольких человек, пришедших к памятнику хану Кенесары поддержать митингующих в Жанаозене. В Алматы полиция с утра перекрыла проезды и проходы к центральным площадям города и препятствовала проезду транспорта и проходу пешеходов. В центре города отсутствует мобильный интернет. При этом стражи правопорядка не подтверждают, что заметное полицейское усиление связано с событиями в Мангистауской области.

В Министерстве энергетики объяснили, что ни акимат региона, к которому апеллируют протестующие, ни само ведомство не могут влиять на цены на газ, которые выросли из-за того, что производители сжиженного газа с 1 января 2022 года перешли на реализацию нефтепродукта через электронные (биржевые) торги. «Рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», — отметили в ведомстве.

Акимат Мангистауской области также провел «разъяснительную беседу» с собравшимися, указав, что «цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением». Власти призвали митингующих «к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога».

Тем не менее по поручению премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

«Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», — сообщает пресс-служба премьер-министра.

В сообщении отмечено, что правительство намерено принять «системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров».