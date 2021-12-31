2020-2021 - победы в Карабахе и Афганистане. Впереди новые битвы

Мусульмане не празднуют новый год, да и летоисчисление для праздников у нас свое. Тем не менее, как не возбраняется подводить итоги дня или недели, так ничто не мешает зафиксировать и основные политические итоги очередного календарного года.

Главная тенденция, которая обозначилась еще в ушедшем 2020 году и продолжилась в уходящем 2021 - мусульмане впервые за долгое время перестали исключительно проигрывать войны немусульманам и начали их выигрывать.

В 2020 году такой блестящей победой стала победа во Второй Карабахской войне, одержанная Азербайджаном после унизительного поражения тридцатителетней давности в Первой Карабахской войне. В 2021 году такой победой стала победа Исламского Эмирата Афганистан* над коалицией НАТО также после поражения от него пятнадцатилетней давности, когда она разгромила его как государство и вытеснила в партизанство, установив контроль над большей частью страны.

О факторах победы Азербайджана во Второй Карабахской войне было написано здесь: https://golosislama.com/news.php?id=39450

О факторах победы обновленного Исламского Эмирата Афганистан мы писали здесь: https://golosislama.com/news.php?id=40032

Две эти победы и схожи, и отличаются. Схожи они тем, что это победы, одержанные мусульманами над крестоносцами, которые как могло показаться будут торжествовать над ними, если не всегда, то в обозримом будущем, без перспектив ситуацию переломить. Отличаются же они тем, что в одном случае победу одержало международно признанное, но светское государство, а во втором непризнанное, но религиозное движение.

Поэтому победа Талибану* далась труднее и заплачена за нее большая цена. И тем больше ее значение и в первую очередь моральный эффект. Но в то же время именно эта непризнанность продолжает серьезно сковывать Исламской Эмират Афганистан и делать его заложником отсутствия собственных ресурсов для своего развития и смотреть на тех, кто ими обладает (https://golosislama.com/news.php?id=40101). И в этом смысле положение Азербайджана более выигрышно, потому что позволяет ему по полной программе использовать свою победу и свои экономические и транзитные возможности, развивая геополитическую инициативу и ставя перед собой новые амбициозные цели вроде Зангезурского коридора.

Что же ждет Исламский мир в 2022 году? Это знает только Всезнающий и Всемогущий Аллах. Что касается предположений, их можно сделать такие, что мусульманам придется бороться на новых направлениях, хотя и на этих двух борьба тоже продолжится, но в других формах.

На некоторых из этих направлений ситуация выглядит крайне пессимистично, как это есть в Уйгуристане. Пока невидно, кто бы мог остановить этот маховик геноцида уйгурских мусульман. Но, нет силы и мощи ни у кого кроме как с Аллахом, и если мы все, Умма, в этом вопросе находимся в положении слабых мусульман, то не будем забывать, что ду'а слабых мусульман это мощное оружие. Так обратим же его против китайских коммунистических шайтанов, и кто знает, возможно крушение этой империи зла произойдет так же внезапно, как произошло крушение предыдущей коммунистической империи, и нашим братьям и сестрам придет облегчение.

Далее, если китайский коммунистический шайтан уже налился злобной силой, то соседний шайтан хиндутвы активно наливается ей в последние годы, так же обрушивая ее на головы мусульман. Борьба за отстаивание элементарных прав мусульман Индостана в целом и восстановление автономии Кашмира в частности будет одним из важных направлений и в наступающем году.

Само собой, продолжится борьба и в Палестине. Как в целом против политики дальнейшей оккупации и колонизации мусульманских земель, так и против иудаизации Аль Кудса. Кстати, одной из маленьких, но тоже побед мусульман в 2021 году можно считать падение правительства шайтана Нетаньяху. И хотя приход к власти нового правительства не принес кардинального облегчения положения мусульман, однако, в отличие от Китая и Индии тут тенденция по крайней мере такова, что воинствующий сионизм начинает идти на спад.

В сложный период вошла и Турция, на которую мы традиционно возлагаем особые надежды. Начавшаяся в этом году экономическая турбулентность наверняка продолжится и в 2022 году, а на 2023 год запланированы общенациональные выборы, от исхода которых может зависеть дальнейшее развитие этой страны. Просим у Аллаха наилучшего исхода этих испытаний для ее мусульман и остальной Уммы!

В Западном мире исламофобия пока отошла на второй план, потому что место ИГ* и Аль Каиды* в качестве мировой террористической угрозы номер один уверенно занял Кремль. Но таковой она является не только для Запада, но и для мусульман, которые попали или рискуют попасть под ее каток, как в самой путинской России, так и в странах, которые она хочет прибрать к рукам.

Мы помним, что в 2021 году к томящимся в застенках Абдулмумину Гаджиеву и Кемалу Тамбиеву из общероссийски известных мусульман прибавился и Асламбек Эжаев. А их еще десятки безвестных или менее известных, в особенности в таких местах как Крым. При этом именно в 2021 году не только вся Россия, но и весь мир узнали о чудовищных масштабах и системности пыток в российских колониях и СИЗО. Считать ли это победой или поражением?!

Запрет "Мемориала", чудовищные сроки правозащитникам, десятки признанных иноагентами, все новые и новые посаженные или уехавшие - все это репрессивный каток, который и не думает останавливаться, а только набирает обороты. А теперь он и вовсе не скрывает своих планов покатиться на соседние страны, если они не смирятся с его диктатом - те, в которых наши единоверцы, как в Украине, могут пользоваться плодами общественной свободы, в том числе и те, кто уехали в нее от гонений из России.

Поэтому мусульмане в самой России должны понимать, что борьба против этого катка внутри их страны и за то, чтобы не дать ему раскатать другие страны - это одна борьба. И поэтому в случае войны путинской России с той же Украиной категорически нельзя поддерживать ее как "нашу страну". Не свою страну будут поддерживать такие "патриоты" (да и давно ли она стала их?), а тот же режим, который терроризирует российских мусульман и остальных российских граждан. Поэтому желать поражения этому режиму обязан каждый не только российский мусульманин, но и настоящий российский патриот, который должен наконец понять, что его страна захвачена бандой отморозков и беспредельщиков.

Со своей стороны мы собираемся продолжать нашу борьбу из своего информационного окопа. И напоминаем вам, что боеприпасы, технические средства и провизию для него не купит никто кроме вас. Помогите нам вести эту борьбу https://golosislama.com/page.php?id=8, и да вознаградит вас за это Аллах!

* - запрещены в "РФ"