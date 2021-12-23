Босния и исламофобия венгерских лидеров

Боснийские государственные и религиозные лидеры осудили высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его пресс-секретаря о том, что интеграция Боснии и Герцеговины в Европейский Союз будет сложной из-за большого мусульманского населения.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач написал в Твиттере, что "проблема Боснии заключается в том, как интегрировать страну с 2 миллионами мусульман".

В своей длинной речи во вторник в Будапеште правый популист Орбан заявил, что Венгрия поддерживает заявку Боснии на вступление в ЕС, добавив, что как член ЕС Венгрия должна мобилизовать много энергии, чтобы преодолеть "усталость от расширения, которая овладела Европейским союзом".

"Я делаю все возможное, чтобы убедить великих лидеров Европы, что Балканы могут быть дальше от них, чем от Венгрии, но то, как мы управляем безопасностью государства, в котором живут 2 миллиона мусульман, является ключевым вопросом и для их безопасности."

Реакция в Боснии в среду была резкой, некоторые боснийские партии потребовали отменить запланированный официальный визит Орбана в Сараево, а глава исламской общины, верховный муфтий Хусейн Кавазович, назвал его заявление "ксенофобским и расистским". Для муфтия это не первый спор с Орбаном.

"Если подобные идеологии становятся основой, на которой строится политика объединенной Европы, то это возвращает нас в те времена, когда европейское единство должно было строиться на подобных фашистских, нацистских, насильственных и геноцидных идеологиях, которые привели к Холокосту и другим ужасным преступлениям", - говорится в его заявлении.

Босняк Сефик Джаферович, член трехстороннего президиума страны, назвал заявление Орбана "позорным и грубым".

"Для ЕС не является проблемой интегрировать 2 миллиона (боснийских) мусульман, потому что мы - коренной европейский народ, который всегда жил здесь, и мы - европейцы", - сказал он.

Многие простые боснийцы также удивлены. Они напоминают, что в странах ЕС уже сейчас живут почти 20 миллионов мусульман, зачастую выходцев из Азии и Африки. Никто не обсуждал например подобные проблемы интеграции Франции (в составе которой на тот момент вообще был целый Алжир), Британии или Испании. Миллионы мусульман жили в ЕС еще до вступления туда Венгрии. А здесь речь идет о европейском народе, с глубокой привязанностью к наследию империи Габсбургов.

Многие идут еще дальше и напоминают, что в отличие от босняков-славян венгры сами то не совсем европейцы, причем постулируют свое туранское происхождение на официальном уровне. Это конечно не лучший аргумент, но вряд ли хуже чем риторика Орбана и Ковача.

Напомним, что Босния, страна босняков, сербов и хорватов, переживает самый серьезный политический кризис с момента окончания гражданской войны в 1990-х годах.

При поддержке России и Сербии боснийские сербы угрожают создать свою собственную армию, судебную систему и налоговые органы, возрождая опасения по поводу нового кровавого распада балканской страны.

Во время своего выступления во вторник Орбан также заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против лидера боснийских сербов Милорада Додика, которыми угрожают Германия и некоторые другие страны-члены ЕС из-за его сепаратистской позиции.

"У Сараево сдали нервы, оно нападает на всех - на Сербию, Хорватию, Словению, а теперь и на Венгрию. Не говоря уже о России", - заявил Додик в среду, ссылаясь на поддержку, которую он якобы получил от этих стран.

Сам Орбан известен своей антимиграционной политикой, утверждая, что мусульманские мигранты являются самой большой угрозой для христианских ценностей Европы. Он также поддерживает скорейшее вступление Сербии в ЕС, несмотря на все более авторитарную политику своего союзника, президента Сербии Александра Вучича.