В Венгрии помощь мигрантам стала преступлением

Парламент Венгрии в среду одобрил пакет законопроектов, которые криминализуют помощь нелегальным иммигрантам. Тем самым парламент бросил вызов Европейскому союзу и правозащитным группам, и сузил возможности для действий неправительственных организаций.

Согласно новому закону, официально названному «STOP Soros», лица или группы, которые помогают мигрантам, не имеющим права на защиту, чтобы подать просьбу о предоставлении убежища, или которые помогают нелегальным мигрантам получить статус пребывания в Венгрии, окажутся в тюрьме.

Премьер-министр Виктор Орбан был заметным критиком политики «открытых дверей» канцлера Германии Ангелы Меркель и возглавил восточноевропейскую оппозицию квотам ЕС, направленным на распределение лиц, ищущих убежища, по всему союзу.

Правящая партия Орбана «Фидес» усилила свою власть над парламентом на апрельских выборах, используя яростную антииммиграционную платформу, которая демонизировала миллиардера Джорджа Сороса и либеральные НПО, которые он поддерживает.

Орбан обвиняет Сороса в поощрении массовой иммиграции, чтобы подорвать Европу, сам же Сорос такие обвинения отрицает.

«Венгерский народ по праву надеется, что правительство будет использовать все средства, необходимые для борьбы с нелегальной иммиграцией, и действий, которые ей помогают», - сказал министр внутренних дел Сандор Пинтер в обосновании, прилагаемом к законопроекту.

«Пакет «STOP Soros» служит этой цели, что делает организацию незаконной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать законопроекты, чтобы не допустить, чтобы Венгрия стала страной иммигрантов», - сказал он.

Парламент, где Фидес имеет большинство в две трети голосов, также принял в среду конституционную поправку, в которой говорится, что «чужое население» не может быть размещено в Венгрии — прямой ответ брюссельскому плану квот.

Между тем, первый чернокожий депутат Венгрии Оливио Кокис-Торт раскритиковал новое законодательство, заявив: «Они [правительство] говорят, что целью этого закона является предотвращение незаконной миграции, но действующие законы и так подходят для борьбы с нею».

«Нет никаких ужесточенных мер против контрабанды людей. Мы говорим, что в отношении вопроса об иммиграции необходимы две вещи: безопасность и человечность. Этот закон не дает ни того, ни другого».

Напомним, что иммиграция является крайне больной темой почти для всех европейских стран, но для Венгрии особенно, даже несмотря на тот факт, что большинство мигрантов, прошедших через Венгрию, перешли в более богатые западноевропейские страны. Орбан заклеймил мигрантов как угрозу европейской христианской цивилизации и построил пограничный забор вдоль южных границ Венгрии.

По данным Венгерской статистики, в апреле в Венгрии проживало 3,555 беженцев, на общее население в 10 миллионов человек. Только 342 человека были зарегистрированы как просители убежища в первые четыре месяца этого года, в основном выходцы с Ближнего Востока, и 279 были одобрены.

Венгерский Хельсинкский комитет, правозащитная группа, которая часто представляет мигрантов, заявил в среду, что сужение определения того, кто считается беженцем, по сути означает, что никто, кто въехал в Венгрию по суше, не будет иметь права на такое обращение.

«Вместо защиты от преследований венгерское правительство решило присоединиться к рядам преследователей», - сказала сопредседатель Хельсинкского комитета Марта Пардави.

Между тем, два ведущих европейских правовых органа, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковали новый закон Венгрии как «произвольный» и неопределенный, и заявили, что он противоречит европейскому законодательству.

Венецианская комиссия, экспертный орган в Совете Европы, обратилась к Венгрии с просьбой воздержаться от одобрения нового закона до публикации совместного с ОБСЕ доклада.