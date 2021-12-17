Официально: государство - террорист и агрессор

Два судебных решения на этой неделе, одно немецкое, а другое российское, официально подтверждают, что правящий режим России превратил ее в государство - международного террориста, совершающего бессуденые убийства на территории других стран и оккупирующего их территории.

Первое - решение Земельного суда Берлина по делу об убийстве в нем Зелимхана Хангошвили два года назад (https://golosislama.com/news.php?id=37079). Немецкий суд не только приговорил к пожизненному заключению без права помилования непосредственного исполнителя убийства Вадима Красикова (на фото), но и официально установил, что он выполнял заказ одного из государственных ведомств России.

На основании всего этого немецкий суд назвал данное убийство "покушением на суверенитет Германии и верховенство права в стране", которое "пошатнуло у людей в Германии чувство безопасности и справедливости". Указано, что его целью было "показать беженцам из Чечни и российским оппозиционерам, которые ищут защиты в Германии, что они не в безопасности".

Соответственно, немецкие власти приняли решение демонстративно выслать нескольких сотрудников российского посольства из страны, что вызвало в Москве бурную истерическую реакцию.

При этом следует заметить, что незадолго до приговора немецкого суда из здания на территории российского посольства в Берлине выпал его сотрудник Кирилл Жало - сын заместителя директора 2-й службы ФСБ генерала Алексея Жало. Именно его расследователи этого убийства считают одним из ключевых его организаторов, равно как и отравлений Навального и других жертв кремлевского террора (https://golosislama.com/news.php?id=39527). Его же сын прибыл в Берлин незадолго до убийства Хангошвили, и как считают те же расследователи, явно был причастен к выстраиванию его логистики и сопровождения

(https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/versii_shef_redaktora_the_insider-541377/). И вот, такое "случайное выпадение из окна", незадолго до вынесения приговора немецкого суда...

Второе решение суда уже российское - Ростовского суда, а вынесший его судья Шолохов явно станет одним из основных претендентов на Дарвиновскую премию 2021 года. Ведь в его тексте он официально зафиксировал то, от чего уже несколько лет открещиваются российские власти, пытающиеся представить оккупацию украинского Донбасса "гражданским конфликтом" - наличие на его территории подразделений Вооруженных сил России. Так, в решении по делу некоего Забалуева, работавшего заместителем регионального управляющего по военному питанию "АУП № Ростов-на-Дону", говорится, что он расхищал продовольствие, которое "предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР". Также в нем указывается: "Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по адресу: <адрес>, периодичность поставок 1 раз в две недели... в интересах… военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР... Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей".

Ну что тут сказать? Любому разумному человеку уже давно было понятно и известно, и то, что кремлевские наемники регулярно убивают врагов Кремля на территории иностранных государств, тем самым попирая международное право и их суверенитет, и то, что никакие не ополченцы Донбасса, а именно вооруженные силы и спецслужбы путинской России удерживают под своим контролем эту часть украинской территории. Теперь же это признано официально - в одном случае решением иностранного суда, в другом - самого российского. И эти материалы уже можно будет приобщить к будущему делу.