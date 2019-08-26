Станет ли убийство чеченца в Германии новым "делом Скрипаля"?

Убийство в Германии в минувшую пятницу 40-летнего гражданина Грузии, чеченца-кистинца Зелимхана Хангошвили (на фото), по подозрению в котором уже задержан предполагаемый киллер - гражданин России, может стать новым "делом Скрипаля", теперь уже в отношениях России и Германии.

Расправа явно выглядит как акт политического террора, учитывая то, что убитый был ветераном чеченской вооруженной борьбы и не раз подвергался покушениям, по его мнению - со стороны российских спецслужб. Последние называли его "лидером панкисских ваххабитов" и объявили в международный розыск. Из-за фактически объявленной на него охоты Хангошвили был вынужден покинуть сперва Грузию, а потом Украину, на территории которой некоторое время проживал.

Одно из наиболее влиятельных немецких СМИ - Spiegel со ссылкой на свои источники в спецслужбах ряда государств НАТО утверждает, что ими рассматривается версия о причастности к убийству российской военной разведки ГРУ. Напомним, что именно ее сотрудников не так давно обвиняли в покушении на опального российского разведчика Сергея Скрипаля, что стало поводом для крупного международного скандала.

По мнению авторов Spiegel, если указанная версия подтвердится, дело возьмет под свой контроль главный федеральный прокурор ФРГ Петер Франк. Напомним в этой связи, что именно Германия на днях отклонила предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в Большую Восьмерку (G8), поддержанное президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее, однако, большинство депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за возвращение России в эту организацию - в надежде на то, что это будет способствовать соблюдению ей цивилизованных стандартов защиты прав человека...