Сирийская оппозиция избрала нового муфтия Сирии

Оппозиционный сирийский исламский орган избрал знаменитого авторитетного шейха в качестве муфтия Сирии, после того, как ранее на прошлой неделе режим президента Башара аль-Асада объявил об упразднении этого поста.

Сирийский исламский совет заявил поздно в субботу, что новым муфтием станет 77-летний шейх Усама аль-Рифаи.

В Сирии муфтий республики издает фатвы и постановления и определяет, когда происходят религиозные события, такие как начало и конец Рамадана.

Пока режим Асада не упразднил этот пост, Ахмед Бадреддин Хасун был муфтием республики. Во время сирийского конфликта он прославился своими прорежимными заявлениями, когда-то угрожал отправить террористов-смертников в Европу, а также подписанием смертных приговоров тысячам заключенных, казненных в тюрьме Сайдная.

Мути аль-Батин, представитель Сирийского Исламского совета, базирующегося в Стамбуле и состоящего из алимов, противостоящих режиму, сказал, что совет «в качестве органа, представляющего знания и ученых, единогласно избрал шейха Усаму Абдуль-Карима ар-Рифаи в качестве главного муфтия Сирийской Арабской Республики».

Он призвал сирийцев «поддержать их единую религиозную власть», добавив, что шейх Аль-Рифаи выступит с «всеобъемлющим посланием» в ближайшие дни.

«Положение муфтия занимает престижное место в истории исламской цивилизации», - добавил Аль-Батин, обвинив режим в ослаблении власти муфтия, прежде чем окончательно принять решение об упразднении этой должности.

Бывший муфтий Хасун был стойким сторонником режима, но многие сирийцы рассматривали отмену его должности как шаг против суннитского большинства страны, которое до 2011 года составляло примерно 75% населения Сирии.

Президент Башар аль-Асад, как и многие ключевые фигуры режима, является представителем алавитского меньшинства, и режим зависит от поддержки со стороны общины алавитов, чтобы остаться у власти.

В ходе сирийского конфликта, который начался с протестов против правления Асада в 2011 году, режим убил сотни тысяч людей и заставил покинуть свои дома миллионы, большинство из которых сунниты. Его противники часто обвиняют его в попытке изменить демографический характер Сирии.

Мотаз аль-Хатиб, исламский исследователь, говорит, что назначение нового муфтия Сирийским исламским советом было «разумным шагом».

«Совет воспользовался вакуумом, оставленным режимом, и заполнил его путем выборов, в то время как режим назначал [муфтия]», - сказал он.

«Отменив эту должность, режим предоставил своим врагам прекрасную возможность», - добавил аль-Хатиб, заявив, что избрание Аль-Рифаи «состоялось после широко распространенного гнева из-за отмены должности [муфтия]. Это было истолковано как отмена суннитов в качестве официального и мажоритарного компонента Сирии».

Режим объявил, что передает полномочия Хассуна назначенному совету юристов, состоящему из священнослужителей из различных общин.

Новый муфтий, назначенный оппозицией, Усама аль-Рифаи родился в Дамаске в 1944 году. Он был широко известен и признан в исламском мире как уважаемы алим и факих еще задолго до начала войны в Сирии. Когда в 2011 году вспыхнуло сирийское восстание против президента Асада, он открыто критиковал насилие режима против мирных протестов.

Асадитские силовики избили его, ему угрожали смертью, и в том же году он был вынужден покинуть Сирию. Сейчас шейх базируется в Стамбуле. К слову, интересно как Турция воспользуется тем, что сегодня именно в Стамбуле (а не в Дамаске или Алеппо) живет настоящий духовный глава сирийского народа. Который к тому же активно сотрудничает с про-турецкими группами ССА на севере Сирии.