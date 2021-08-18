Духовный лидер сирийской оппозиции обрушился на "феминистский колониализм"

Визит главы оппозиционного Сирийского исламского совета (СИС) в Азаз, который находится под контролем Свободной сирийской армии (ССА) в сельской местности Алеппо на северо-западе Сирии, вызвал широкую дискуссию среди сирийцев из-за заявлений, которые шейх произнес во время проповеди в одной из мечетей Азаза.

5 августа Усама аль-Рифаи, глава СИС, прибыл в северную сельскую местность Алеппо из Турции в сотрудничестве с про-турецкими группами ССА. Рифаи встретился с лидерами гражданских ассоциаций и фракций, а также посетил Университет Алеппо в районах, контролируемых оппозицией. Он также заложил фундамент здания СИС в Азазе, где сейчас расположены штаб-квартиры и офисы большинства сирийских оппозиционных ассоциаций, включая Сирийскую национальную коалицию и министерство обороны временного правительства Сирии.

7 августа Абу Ахмад Нур, глава Фронта Шама, написал в Твиттере: «Для нас большая честь принимать шейха Рифаи, главу СИС, и почетных опекунов Совета. Это благословенный шаг, сделанный уважаемыми господами для укрепления связи между институтами военной и гражданской революции и их властью, представленной советом».

Al-Monitor цитирует слова одного из членов СИС: «Визит направлен на усиление роли Исламского совета как органа власти в оппозиционных регионах. Постоянная штаб-квартира совета будет находиться в Азазе, и он будет работать над повышением сплоченности и взаимодействия с лицами, принимающими решения, для улучшения ситуации в этих областях и усиления работы комитетов, которые стремятся реформировать и рассматривать жалобы».

Он также сказал: «Турецкое правительство хочет вывести оппозиционные районы из состояния хаоса и безудержной небезопасности в состояние стабильности и поддержки институтов. Это желание появилось с переносом штаб-квартиры временного правительства и коалиции из Турции в сельскую местность Алеппо. В настоящее время предпринимается попытка обеспечить религиозное прикрытие через СИС, который, как предполагается, несет религиозную и историческую ответственность за противодействие идеологии экстремизма, в добавок к лишению религиозной легитимности шейхов режима».

В общем, все СИС делает правильно. Тем не менее визит одного из самых известных сирийских алимов современности вызвал внезапно скандал.

В своей проповеди в Большой мечети Азаза шейх Рифаи сказал, что некоторые сирийские женщины стали рекрутами Организации Объединенных Наций и международных организаций в рамках гуманитарных миссий, чтобы на самом деле распространять феминистские идеи об «эмансипации женщин».

Он добавил: «На Западе существует явная толпа колонизаторов, неверных и введенных в заблуждение людей, и они мобилизовали армии, чтобы отвлечь молодых людей от их ценностей и воспитания. Знаете ли вы, что есть женщины из нашей страны, которые приезжают в качестве новобранцев из ООН и других организаций, чтобы распространять идеи того, что они называют эмансипацией женщин и так называемого гендера, под лозунгом расширения прав и возможностей женщин и предоставления им свободы? Они говорят женщинам, что те порабощены своими мужьями, отцами или старшими братьями, и просят их игнорировать их и забрать свою свободу. Затем они передают им ошибочные идеи, наготу и все, что выходит за рамки Ислама. Это новобранцы с Запада, которые пришли сюда, чтобы развратить наших женщин».

Тут же возникла некая группа сирийских оппозиционеров, которая напала на шейха Рифаи, собственно подтвердив все то, что он и сказал. Большинство этих секулярных оппозиционеров идеологически и организационно связаны с партиями и организациями, которые Рифаи критиковал в своей проповеди.

Так Рахаф аль-Догли, преподаватель кафедры политологии в Ланкастерском университете, говорит в интервью Al-Monitor: «Серьезность заявлений шейха Рифая в его проповеди в Азазе указывает на переплетение политического патриархата с социальным патриархатом, в котором индивидуализм растворяется, насилие против женщин продолжается, а политическая борьба за свободу и демократию сводится к войне идеологий и цивилизаций между Западом и Востоком».

Она сказала: «Я не удивлена ​​дискурсом суннитского шейха, хотя изначально он поддерживал идеи революции. Тем не менее, он остается сформированным под своим традиционным покровом и в рамках патриархальной динамики, которая отказывается свергнуть власть в ее патриархальном смысле, который политически связан с социальным господством, которое рассматривает авторитет маскулинности как единственную меру суверенитета».

В общем то даже по лексике очевидно, что это совсем другой мир — люди, которые всерьез считают, что сирийская революция это про борьбу против «патриархата» и «авторитета маскулинности». По их мнению, шейху надо заниматься более важными делами, хотя свою борьбу с патриархатом они всегда считают достаточно важной, чтобы заниматься ею всегда.

Висам аль-Кассам, член Главного управления СИС, говорит: «Нападение на Рифаи нелогично, потому что он является символом революционных и социальных образов, а оскорбление его означает оскорбление с