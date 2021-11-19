Сирия: Башар Асад упраздняет пост муфтия республики

Глава сирийского режима Башар Асад в понедельник отменил должность муфтия республики.

Причины этого решения не были названы, однако, поступив так, Асад усилил полномочия совета юристов при Министерстве по делам вакфов.

Асад издал законодательный указ № 28 об отмене статьи № 35 закона, регулирующей деятельность министерства по делам вакфов, в соответствии с которой назначается Великий муфтий республики.

В указе были перечислены задачи, которые возложены на муфтия, а именно: «установление дат начала и окончания лунных месяцев ... и объявление последующих юридических постановлений, касающихся исламских религиозных ритуалов и богослужений», а также «издание фетв... и закладывание основ, стандартов и механизмов, необходимых для их организации и контроля».

Это решение фактически вынуждает Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр ад-Дина Хассуна, высшего исламского авторитета в Сирии, уйти в отставку. Хасун занимал этот пост с 2005 года и был известен своей горячей поддержкой Асада.

В 2016 году международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится, что Хасун одобрил казни до 13000 заключенных в тюрьме Сайдная в течение пяти лет.

Примечательно, что такая реформа произошла после появление скандального видео, на котором Хассун дает невиданное толкование Корана. На похоронах певца Сабаха Фахри муфтий сказал, что аят, касающийся «инжира и оливы» (из суры Ат-Тин), указывает на землю Сирии. И что Аллах создал людей в Сирии, и те кто покидает ее, будут низвергнуты до нижайших мест.

Не ясно, связан ли скандал с перестановкой в духовном руководстве Сирийской Арабской Республики. В любом случае, очевидно, что Башар Асад не нуждается в формально суннитском муфтие. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.