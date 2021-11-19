Умер ли Гюлен, физически и политически?

Новость, вброшенная турецким оппозиционным каналом ODA TV о якобы смерти Фетхуллаха Гюлена в его резиденции в Пенсильвании разошлась по всему миру.

Ни подтверждения, ни опровержения новости на момент написания этой статьи еще нет. Но зато есть много спекуляций и безумных сравнений. Например, что Гюлен был отравлен по поручению Эрдогана, в связи с чем первый сравнивается с Троцким, а второй со Сталиным, по приказу которого он был убит.

Но предположение о том, что 80-летний человек, с огромными мешками под глазами, не раз запечатленный в последнее время сидящим в коляске, мог умереть только потому, что его убили, само по себе смахивает на безумие. Да и с чисто политической точки зрения последнее, в чем заинтересован сейчас Эрдоган - это в убийстве уже мало что решающего старика, которое может подвергнуть риску турецко-американские отношения, критически значимые для страны во многих сферах. В подобном, если и заинтересованы, то враги Эрдогана, не исключено, что и в окружении Гюлена, если там кто-то хочет побыстрее сменить власть в его корпорации. Впрочем, повторим, что на данный момент все подобные рассуждения являются не более, чем спекуляциями.

Куда важнее понять не то, жив Гюлен или нет физически, но то, живо ли его дело, и в каком состоянии оно находится?

В свое время подъем его школ и организации произошел в рамках политики т.н. "турецко-исламского синтеза", начатой военным правительством Кенана Эврена и продолженной президентом Тургутом Озалом (https://golosislama.com/news.php?id=34311). О внешнеполитическом контексте той эпохи на нашем сайте тоже писали (https://golosislama.com/news.php?id=34225). В нем и нашла поддержку серьезных кругов идея Тюркского Союза, который виделся как противовес и просоветским, и проиранским силам.

И надо сказать, что в свое время, когда пали коммунизм и железный занавес, вклад джамаатов Гюлена в создание основы для такого тюркского единства посредством создания турецких лицеев в тюркских республиках бывшего СССР и России, был весьма значительным. Так же, как и его вклад в приход власти и сохранение во власти происламских политических сил Турции на рубеже прошлого и нового века.

Но потом что-то пошло не так. И что именно, известно - из-за своих ли амбиций, по наущению ли стоявших за ним внешних сил, "джемаат" Гюлена, фактически ставший к тому времени в Турции "паралелльным государством", противопоставил себя государству основному в лице власти своего бывшего союзника Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым они с определенного момента стали врагами. Дальнейшее тоже известно - провалившаяся попытка переворота, связываемая с "параллельным государством", его последующий разгром, и консолидация в пику ему "глубинного государства" на новой-старой основе - тюрко-исламского синтеза.

Круг таким образом замкнулся. И мы видим, что новость о смерти Гюлена распространилась примерно одновременно с новостью о рождении нового Союза Тюркских Государств (https://golosislama.com/news.php?id=40268). Союза, фундамент которого, казалось бы, закладывал и он со своей деятельностью в тюркских странах, но который в итоге учредил его заклятый враг.

Не будем спекулировать о физическом состоянии Гюлена, но нельзя исключать, что именно эта новость могла его подкосить. Как минимум политически, потому что оказалось, что тот, кому он себя противопоставил, не только разгромил его джамааты, но и успешно воплотил в жизнь идею, которую они продвигали. В истории так бывает часто, когда посевы дают свои плоды, но не самому сеятелю и не так, как этого бы хотелось ему. В данном же случае эти семена сеяли многие люди, включая Гюлена, но именно ему не хватило терпения подождать их всходов, и мудрости, чтобы помогать садовнику, а не пытаться его свергнуть, подвергая угрозе общий сад.

Поэтому политически эпоха Гюлена в любом случае закончилась, вне зависимости от того, мертв он или нет. Когда-нибудь закончится эпоха и Эрдогана, как и любого смертного человека. Что важно, чтобы после смерти или ухода на покой любого лидера он оставил последующим поколениям ценное наследие и остался в их памяти созидателем, принесшим пользу исламской нации, а не разрушителем и заложником своего нафса.