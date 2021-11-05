Молчание триллионера и стучание ДУМРФ: репрессии и процессы среди мусульман России

Почти полтора года назад мы оценили смелость и резкость, с которой обычно осторожный Шамиль Аляутдинов отреагировал на арест Габдрахмана (Альберта) Наумова, своего коллеги по Совету улемов Духовного Управления Мусульман РФ (https://golosislama.com/news.php?id=38434).

Тогда это вызвало почти скандал, но вот, куда более значимая развязка данной истории осталась почти незамеченной - на этой неделе Наумова приговорили к 6,5 годам. Основание - организация деятельности "экстремистской организации "Нурджулар" (разумеется, запрещена в России).

Еще раз внимание - на 6,5 лет осужден не просто выпускник "Аль-Азхара" или рядовой проповедник, а член Совета Улемов организации, претендующей на роль крупнейшей общероссийской централизованной организации мусульман, чей глава Равиль Гайнутдин называет себя ни много, ни мало "духовным лидером российских мусульман".

Осужден не человек, который мог случайно попасть в этот Совет улемов, а тот, про кого его председатель говорил, что хорошо его знает и яро возмущался его арестом, называя это (и справедливо!) возвращением сталинских времен.

И что же мы видим со стороны этой организации, этого совета и их руководителей в связи с этим? Гробовое молчание...

Конечно, и это можно было бы оправдать. Мол, а что они могут? А что вы предлагаете? А вы такие смелые, потому что пишите из-за бугра. В общем, привычные песни...

Но дело ведь даже не в том, чего они не делают. А в том, что делают.

Например, тот же излучайший и проповедующий жизнерадостный оптимизм "триллионер", то совершающий на камеру фрикции с шаром для гимнастики для беременных, то беспричинно кричащий на камеру, снимая таким образом стресс. Подобает ли эта излучаемая им, словно он живет, если не в Праведном Халифате, то хотя бы в свободной демократической стране, жизнерадостность и позитивность, ситуации, в которой его друга сажают на шесть лет, а он уже даже не может на это отреагировать? Тем более, с учетом того, что происходит сегодня в российских колониях, в том числе с мусульманами (https://golosislama.com/news.php?id=40230).

Дальше - больше. На этой неделе стало известно о том, что ДУМ РФ вместо того, чтобы заступиться за репрессируемых мусульман, сам иницировал очередную репрессивную меру - против мусульман. Более того - против своих соплеменников-татар. Так, Минюст России потребовал ликвидировать "Штаб Татар Москвы", который в последние годы стал интеллектуальной точкой сборки московских татар, включая видных исламских интеллектуалов. Причем, по словам главы Штаба Рустэма Ямалеева, сделано это было по доносу Фариса Фарисова, заместителя председателя Совета Муфтиев России (того же самого Равиля Гайнутдина), видевшего в Штабе Татар конкурента за умы московской татарской диаспоры.

Ну что тут скажешь... нет слов... И при этом ДУМ РФ порождает скандал в одном российском регионе за другим, создавая под носом региональных ДУМов, которые годами были его партнерами, местные общины, подчиненные прямо ему, а не им.

Стоит ли удивляться тому, что на этой неделе ранее входившее в Совет Муфтиев России Духовное Управление Мусульман Башкортостана заключило договор о сотрудничестве с его давним конкурентом - Духовным Собранием Мусульман России во главе с Альбиром Кргановым?

И вы знаете что? Еще пару лет назад, если бы кто-то перешел в структуру Крганова или Таджудина, мы бы это сочли худшим вариантом. А вот сейчас дожили до того, что на фоне ДУМ РФ в его нынешнем виде даже это воспринимается с удовлетворением. Потому что по политической позиции, то есть беспрекословному подчинению властям и отсутствию борьбы за права мусульман никакой разницы между "духовками" Крганова и Таджудина, с одной стороны, и Гайнутдина, с другой, уже нет. Но при этом, по крайней мере, в богословском отношении они не распространяют такую ересь, которую под эгидой ДУМ РФ системно и целенаправленно распространяет секта Дамира Мухетдинова, зампреда этой организации и вероятного преемника Гайнутдина. А политические клоунада Крганова и маджнунство Таджудина смотрятся уже не так гротескно на фоне фрикций с шаром и крика в камеру "председателя Совета улемов" и по совместительству главного "триллионера".

Ну и в конце концов, эти старые клоуны безобидны тем, что с ними все давно понятно. Тогда как новые, как сейчас принято говорить, продают свою клоунаду под видом новомодных тренингов, коучингов и всякой психологии, прицепом к которой идут феминизм и прочие болезни, поражающие уже не бабаев, а интересующуюся Исламом молодежь.