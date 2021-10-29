Баллансируя на грани войн: сложные отношения Москвы и Анкары

Возможность начала в ближайшее время нескольких новых войн - двух ограниченных военных операций и одной крупной войны вполне серьезно обсуждается военными экспертами. И во всех этих случаях речь идет о присутствии России и Турции.

О проведении новой военной операции Турции на севере Сирии уже давно говорит само турецкое руководство. Впрочем, уже не первый год - наши давние читатели должны помнить о том, что после проведения операций "Щит Ефрата" и "Оливковая ветвь", турецкое руководство уже давно обещало и взять Манбидж, и создать зону безопасности чуть ли не вдоль всей турецко-сирийской границы. Пока воз и ныне там, что порождает некоторый скепсис на счет нового раунда воинственных заявлений Анкары - это с одной стороны. С другой стороны, все-таки два раза эти воинственные заявления уже выливались в успешные военные операции, и не исключено, что именно это произойдет и сейчас.

В пользу такого варианта говорит и полученное правительством разрешение турецкого парламента на дальнейшее использование за рубежом турецких вооруженных сил. Кстати, интересный момент - за него голосовали и представителей трех оппозиционных партий: IYI Party ("Хорошей партии") Мераль Акшенер, DEVA (Партия Демократии и Прогресса) Али Бабаджана и Memleket Partisi (Партия Отечества) Мухаррема Индже, ушедшего из Народно-Республиканской Партии (CHP). Последняя голосовала против и ее лидер Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае ее победы на выборах Турция выйдет из всех военных конфликтов, а в Сирии будет договариваться с режимом Асада. Симпатии к нему этой партии уже давно не секрет, поэтому показательно, что ее ближайший союзник по оппозиции Мераль Акшенер, напротив, поддерживает проведение новой турецкой военной операции в Сирии, и вообще, судя по акцентам, расставляемой в предвыборной кампании, собирается посоперничать с властью в воинственности, а не противопоставить ей миролюбие, как делает Кылычдароглу. Однако полагаться на эти изменения в оппозиции, конечно, нельзя, равно, как и на результаты будущих выборов, в связи с чем важно, чтобы нынешнее руководство Турции завершило создание зоны безопасности в максимально возможном объеме до этих выборов, и до возможной смены власти в стране.

Что касается возможных целей новой военной операции, по мнению военного эксперта и специалиста по региону Кирилла Семенова, ими скорее всего станут контролируемые курдско-коммунистическими формированиями Айн аль-Араб (Кобани), Тель Рифат и Маликия. Что касается Манбиджа, Тел Тамра и Айн Исса, по мнению Семенова, турецкое руководство вряд ли пойдет на проведение операции в этих местностях, так как это может спровоцировать конфликт с другими внешними игроками, чьи интересы могут быть этим задеты.

В свою очередь один из этих игроков - путинская Россия может воспользоваться этой операцией для проведения совместно с силами режима Асада операции против "Хайят Тахрир аш-Шам" на юге Идлиба с целью установления прочного контроля над трассой М4. Однако вопрос заключается в том, удастся ли сторонам достигнуть согласия о перераспределении сфер влияния и удержатся ли они в этих рамках с учетом того, что режим Асада давно мечтает покончить с сопротивлением во всем Идлибе, а протурецкие сирийские силы хотели бы взять под контроль ряд территорий к югу от трассы М4. Что уже будет чревато возможным конфликтом между Анкарой и Москвой.

Кстати о конфликте интересов Анкары и Москвы. Он имеет место и в зоне, которая может стать театром военных действий уже более крупного конфликта - на востоке Украины. Только вчера мы написали о первом применении Вооруженными силами Украины турецких беспилотников "Байрактар" против промосковских сепаратистов Донбасса (https://golosislama.com/news.php?id=40224). Не прошло и суток, как стало известно о том, что российские санитарные органы нашли в турецких мандаринах что-то, что делает невозможным их импорт в Россию, как это было с турецкими помидорами во время конфликта из-за сбитого над Турцией российского самолета. Но мандарины мандаринами, а Москва в последнее время снова стягивает к границам с Украиной тяжелую военную технику. Не отстает в воинственных демаршах и Киев - за последнее время парламент Украины одобрил проведение в случае необходимости диверсионных операций за ее границами, а советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что такие операции будут проведены, в том числе против объектов энергообеспечения на территории России в случае начала полномасштабного военного конфликта с ней. Кроме того, Арестович заявил о том, что Украина работает над собственной ракетной программой, благодаря которой ее ракеты будут в состоянии достигнуть Москвы так же, как российские ракеты, нацеленные на Киев, уже сейчас способны достигнуть его.

Случится ли украинско-российское столкновение на Донбассе сейчас или стороны опять ограничатся игрой мусколов? С одной стороны, вряд ли в интересах Украины сейчас идти на столкновение с пока еще превосходящей украинскую российской армией. Скорее в украинских интересах планомерно укреплять свои позиции на линии соприкосновения, поставлять новые технологичные вооружения вроде байрактаров и развивать оборонные программы, способные обеспечить Украине паритет с Россией. С другой стороны, не исключено, что развязывание конфликта сейчас может быть частью стратегии внешних сил, с которыми связано украинское руководство. Но так или иначе очевидно, что Украина идет по пути Азербайджана, то есть, пути подготовки к военному решению замороженного донбасского конфликта в тот момент, когда для этого представится оптимальная возможность.

К слову, о Карабахе и Азербайджане. На этой неделе турецкий лидер посетил ряд их освобожденных территорий, а глава Управления по делам религии Турции (ДИЯНЕТ) доктор Али Эрбаш огласил азан в Шушинской мечети. Не менее важно, что Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев открыли первый участок т.н. Зангезурского коридора, который должен соединить материковый Азербайджан с Нахичеванью, а через нее и Турцией по территории Армении. Было объявлено о том, что коридор должен быть достроен и введен в эксплуатацию к 2023 году, и что это соответствует достигнутым по окончанию Второй Карабахской войны договоренностям о разблокировании коммуникаций в регионе. При этом турецкий президент в очередной раз заявил, что если Армения заключит мир с Азербайджаном (условием чего является отказ от территориальных претензий к нему), то Турция готова к развитию с ней сотрудничества, которое будет отвечать обоюдным интересам. К слову, сегодня стало известно, что в Турции собираются назначить главой одного из районов не просто этнического армянина, а выпускника стамбульской армянской школы Берка Аджара, что станет беспрецедентным событием и проиллюстрирует слова Эрдогана о готовности к шагам навстречу армянскому народу при условии его благоразумности.

Заявления Эрдогана, как и двусмысленная реакция на них армянского премьера Никола Пашиняна, возразившего против использования формулировки "Зангезурский коридор", но сказавшего, что Армения готова к блокированию коммуникаций, вызвали очередную истерику в кругах армянских ястребов, а также у их покровителей. В частности, Семен Багдасаров заявил, что открытие границ Армении с Турцией для торговли и сотрудничества станет для нее концом, так как... превратит ее во "вторую Грузию", якобы завоеванную турецким капиталом. Что плохого для задыхающейся в блокаде Армении в том, чтобы превратиться в процветающуюся туристическую страну, дашнак, рядящийся в российского патриота не пояснил. При этом, комментируя соответствующие новости о совместных шагах Турции и Азербайджана, Мария Захарова призвала не совершать действий, способствующих повышению напряженности в регионе, а Азербайджану с Арменией разблокировать коммуникации друг с другом под эгидой России...

Таким образом, как видно, у Москвы и Анкары существует немало противоречий, несуших с собой потенциал в том числе военных конфликтов, и неизвестно, как долго им удастся баллансировать на грани.