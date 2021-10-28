Украина впервые применила на Донбассе турецкие беспилотники

Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar TB2 в конфликте с пророссийскими боевиками на востоке страны.

Вчера Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором видна неустановленная цель с воздуха на открытой местности. Затем цель взрывается, по-видимому, в результате удара сверху.

Официальное турецкое агентство Anadolu сообщило, что на видео показано как турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожает артиллерийское орудие — гаубицу Д-30 - используемое пророссийскими сепаратистами на Донбассе. По данным издания, украинские военные впервые использовали турецкий беспилотный летательный аппарат.

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ, сообщивший что удар был нанесен в ответ на обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гранитное, в результате которого погиб один и были ранены двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

Украина подписала договор о покупке партии турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в начале 2019 года, а в октябре 2021-го договорилась с Турцией о строительстве нескольких учебно-испытательных центров по их обслуживанию.

Эта новость вызвала большой ажиотаж в Украине, где многие считали, что современное вооружение поможет переломить ход войны. Продажа Байрактаров не стала уникальным исключением, и Турция сотрудничает с Украиной по нескольким проектам оборонной промышленности.

Дружба Турции с Украиной осложнила ее отношения с Россией. Один особенно острый вопрос - это противодействие аннексии Крыма Россией. В то же время Турция также стремится к расширению оборонных связей с Россией.