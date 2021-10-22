В Азербайджане шиитского "духовного деятеля" обвинили в госизмене

Азербайджан судя по всему решил всерьез взяться за проиранские сети у себя дома.

На днях были задержаны пятеро членов шиитского объединения с претенциозным названием «Духовные деятели Азейрбайджана». Сообщается, что Сардар Бабаев, Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров были задержаны сотрудниками Службы госбезопасности 19 октября. В их домах были проведены обыски, изъяты компьютеры и телефоны.

Все задержанные обучались в Иране и считаются проиранскими религиозными деятелями.

К слову, Сардар Бабаев, будучи имамом джума-мечети в Масаллы, уже в 2017 году был арестован и приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении требований ведения религиозных церемоний.

В тот же день силовики задержали шиитского лидера, руководителя новостного сайта deyerler.org Хаджи Ильгара Ибрагимоглу после обысков в его доме.

Сообщается, что Сардару Бабаеву предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК Азербайджана. Статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщает «Туран», на основе представления следственного органа, решением Сабаильского районного суда Баку избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Почти все наблюдатели связывают волну арестов проиранских деятелей с обострением в отношениях между Азербайджаном и Ираном, о котором мы уже не раз писали.