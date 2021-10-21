Саудовский узник Муса аль-Карни был забит до смерти другими заключенными

Мы сообщали недавно о смерти в саудовской тюрьме ученого-диссидента Мусы аль-Карни. Правозащитники почти сразу же возложили ответственность за смерть шейха на власти королевства, отметив пытки и отказ в подобающем лечении. Но тут появилась дополнительная информация, возможно проливающая смерть на смерть шейха.

Муса Аль-Карни был забит до смерти "заключенными-экстремистами" после 14 лет заключения, сообщила 19 октября правозащитная группа "Узники совести".

«Заключенные-экстремисты били Аль-Карни по голове и лицу, поскольку администрация тюрьмы поместила его с ними и отказалась поместить его вместе с пожилыми людьми», - сообщила правозащитная группа в Твиттере.

Организация указала, что избиения были «причиной отказа властей передать его тело семье, чтобы попрощаться».

«Смерть Аль-Карни произошла в прошлую субботу, 9 октября, и власти не разглашали ее до вчерашнего дня», - отметили правозащитники.

Напомним, что Аль-Карни был выдающимся проповедником и ученым, который имел докторскую степень по основам юриспруденции.

Согласно отчетам о правах человека, в тюрьме с ним жестоко обращались, в том числе заставляли стоять на одной ноге в течение длительного времени, изолировали в узкой камере и били током.

67-летний саудовский академик отбывал 20-летний тюремный срок, а после освобождения ему запретили выезжать еще на 20 лет.

Власти обвиняли Аль-Карни, который находится под стражей с 2011 года, в «неповиновении правителю и восстании против норм, участвуя в создании секретной организации, направленной на разрушение нынешней системы и захват власти».

Не совсем понятно, кто такие эти "заключенные-экстремисты". Имеется ли в виду политический экстремизм или это просто какие-то тюремные капо-беспредельщики, вроде тех, что пытают людей в российских тюрьмах. Но как бы то ни было, уж больно этот кейс напоминает нашумевший российский - руками одних заключенных администрация пытает других.