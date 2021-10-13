В саудовской тюрьме умер шейх Муса аль-Карни

Известный саудовский ученый скончался во вторник в тюремном заключении. Об этом сообщает саудовская правозащитная группа, подчеркнув ужасающие нарушения прав человека в королевстве.

Несколько правозащитных групп, в том числе саудовская правозащитная группа ALQST, сообщили, что Муса аль-Карни, бывший профессор университета, скончался после того, как его здоровье ухудшилось во время отбывания 15-летнего тюремного заключения.

«Карни подвергся жестоким пыткам, и власти Саудовской Аравии намеренно причинили ему вред, дав ему неподходящие лекарства», - сообщила правозащитная группа в Твиттере.

«ALQST ставит под сомнение причины смерти и требует международного расследования».

66-летний Карни был арестован в 2007 году и приговорен к 15 годам тюремного заключения в 2011 году во время судебного процесса над «реформаторами из Джидды».

В 2018 году он уже перенес инсульт в тюрьме и был переведен в психиатрическую больницу из-за халатности руководства тюрьмы.

Власти Саудовской Аравии приговорили к казни нескольких мужчин, которые требовали прав человека и политической реформы в королевстве.

По данным ALQST, Сауд аль-Хашими, которого обвинили в том, что он является лидером группировки, позже был приговорен к 30 годам тюремного заключения с дальнейшим 30-летним запретом на поездки и штрафом в размере 2 миллионов риалов (534 000 долларов США).

«Инициатива по измерению прав человека» назвала Саудовскую Аравию одним из худших нарушителей прав человека в мире, поскольку она продолжает задерживать правозащитников, подавлять мирную активность и приводить в исполнение смертные приговоры.

Очевидно, что немалая часть этого имиджа королевства является следствием исполнения шариатских наказаний. В частности это одна из немногих оставшихся стран в мире, где применяется казнь путем обезглавливания, в том числе за содомию и преступления, связанные с наркотиками.

Став наследным принцем, Мохаммед бин Салман, также известный как МБС, попытался изменить международный имидж королевства. Но он также усилил репрессии против правозащитников и политических диссидентов.

Среди тех, кто оказался в центре репрессий, есть суннитские ученые-реформисты, такие как Салман аль-Ауда, Али аль-Омари и Авад аль-Карни, а также принц Ахмед бин Абдуль-Аазиз, дядя МБС.