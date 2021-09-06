Круговая порука - наступил неосталинизм

Наши постоянные читатели, конечно, знают о деле лидера башкирской оппозиции, в прошлом возглавлявшего движение "Нация Ислама" Айрата Дильмухаметова, осужденного на 9 лет колонии строгого режима исключительно за озвучивание им его идей - возрождения в России федерализма и против репрессий в отношении мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=39108).

Ранее мы также писали о деле Ильмиры Бикбаевой, которая сделала денежное пожертвование матери Дильмухаметова - женщине преклонного возраста, вдове (ее муж умер в ходе предыдущего отбывания наказания сыном-политзаключенным), у которой отобрали не только единственного сына, но и единственного кормильца (https://golosislama.com/news.php?id=39627).

И вот, сегодня Октябрьский районный суд Уфы приговорил Бикбаеву к трем годам лишения свободы. Повторим еще раз - не за пожертвование самому Дильмухаметову. Не за участие в его организации. Не за пропаганду его идей. А за помощь его одинокой матери.

Да, на этот раз приговор условный. И это, конечно, лучше, чем реальное заключение. Но обманывать и расслаблять ни в коем случае не должно.

Все-таки надо понимать, что это дело огромного резонанса для крупнейшей республики Российской Федерации, которой является Башкортостан. И обвиняемой была уважаемая женщина в возрасте, посадить которую было бы уже чересчур. И то, что этого не произошло, позволило многим выдохнуть с облегчением.

И тем не менее приговор к лишению свободы условно сегодня означает, что завтра в аналогичном случае он может быть вынесен безусловно. То есть, осужден и брошен за решетку может быть любой даже не за участие в запрещенной организации или политическую солидарность с узником совести, а за человеческую помощь его семье.

И это говорит уже о том, что зверства правящего режима выходят на новый уровень. Тот, где как в сталинские времена уже появляются "члены семьи врага народа", которые поражаются в гражданских правах, что как и тогда "сын отвечает за отца", мать - как в данном случае - за сына и т.д.

То есть, можно констатировать, что режим уже водит круговую поруку и своего рода кровную месть за преступления (мыслепреступления!) против него. Пусть пока (!) и в такой травоядной форме.

В общем-то, по большому счету качественно от этого не меняется ничего - просто суть этого режима обнаруживается, чем дальше, тем больше. Но именно поэтому исчезают последние оправдания для невежества и иллюзий, особенно на фоне того, как то тут, то там по стране по надуманным обвинениям начинают арестовывать отцов или братьев оппозиционных политиков или изымают детей из семей тех, против кого сфальсифицировали уголовные дела, и отправляют их в детские дома для воздействия на родителей, сумевших уйти от расправы.

А это значит, что не может быть никаких полутонов и нейтралитета. Каждый, кто не только выступает за этот режим, но и не осуждает его (если не громогласно, то хотя бы в своем сердце), становится соучастником его мерзостей.

Раз так, то долгом каждого верующего и просто порядочного человека является использовать любую возможность, чтобы если не покончить с этим разом, то наносить им такой урон, который по мере накопления приведет к их концу.

Одна из возможностей это сделать гражданам России представится уже скоро. О чем мы, даст Бог, поговорим ближе к этому событию.