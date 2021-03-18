Уфимскую пенсионерку судят за помощь матери Айрата Дильмухаметова

Новый судебный процесс над уфимской пенсионеркой Ильмирой Бикбаевой начался 16 марта в Октябрьском райсуде Уфы. Бикбаеву обвиняют в "финансировании экстремистской деятельности" известного башкирского политика и публициста, политзаключенного Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

Как следует из материалов обвинительного заключения по делу Ильмиры Бикбаевой, составленного следователем УФСБ Сергеем Корепановым и утвержденного заместителем прокурора республики Виктором Логиновым, пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности". Следствие также посчитало, что Бикбаева "умышленно оказывала ему [Айрату Дильмухаметову] помощь путем распространения в социальной сети "Facebook" материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".

Примечательно, что все платежи в 2019 году произошли после 14 марта, когда Дильмухаметов был задержан сотрудниками УФСБ, а затем арестован судом по ходатайству следствия.

Обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) было предъявлено Ильмире Бикбаевой 5 декабря 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".

Изначально дело Ильмиры Бикбаевой рассматривалось Кировским райсудом Уфы, однако, по ходатайству защиты об изменении подсудности дело было передано в суд Октябрьского района, поскольку Бикбаева там проживает и работает и оттуда же делала инкриминируемые ей следствием УФСБ перечисления на банковскую карту матери Дильмухаметова.

Защита Бикбаевой указывает на многочисленные ошибки стороны обвинения, и в частности на тот факт, что деятельность Дильмухаметова была признана экстремистской лишь в августе 2020 года, а сам приговор вступил в силу только в декабре 2020 года. Это значит, что даже если бы Бикбаева финансировала какую-то его деятельность (хотя он уже в то время был в тюрьме), на тот момент она не считалась экстремистской.

Очередное судебное заседание по делу Ильмиры Бикбаевой состоится 21 апреля.