Так говорил Айрат Дильмухаметов: последнее слово осужденного политика

Вчера мы сообщали о том, что башкирского политика и общественного деятеля Айрата Дильмухаметова приговорили к умопомрачительному тюремному сроку в 9 лет строго режима. На последнем заседании суда Айрата приехали поддержать члены семьи, друзья, сторонники. Всего в зале набралось больше десяти человек, которые с трудом умещались, учитывая необходимое соблюдение дистанции, связанное с пандемией коронавируса.

Сейчас мы не будем напоминать о деталях процесса и о том, в чем режим обвиняет «башкирского Навального». Мы достаточно писали об этом, и все желающие могут прочесть детали обвинения в прошлом материале или в других статьях о деле Дильмухаметова.

Вместо этого мы дадим слово самому Айрату. Свою последнюю речь на суде Дильмухаметов зачитывал полчаса. Скорее всего, он мог бы говорить и дольше, ведь вся речь занимала у него 45 страниц текста, но судьи трижды останавливали Дильмухаметова, требуя говорить по "существу дела" и "не злоупотреблять правом на защиту".

— Как я говорил в начале нашего процесса, обвинения предъявлены совершенно абсурдные, и виновным я себя не признаю. Я бы, может, и признал себя, но я реально не понимаю, в чём меня обвиняют. Всё содержание обвинения построено на этих экспертизах. Присутствуют такие бредовые выводы: создание отдельного от России республики-государства башкир, использование вооружённого пути для создания, национальное превосходство, национальная ненависть к России, к русскому народу. Все вот эти бредовые выводы ничем, ни одной фразой, ни одной цитатой из моего текста не подтверждаются. Всё интерпретируется, всё извращается. Хочу сказать вот о чём. Если по текстам экспертизы идти, откуда вот проистекают вот эти бредовые выводы про превосходство башкир, про неполноценность всех других народов. Эксперт даже договорилась до того, что, значит, "будущее Башкортостана без всех других народов", то есть, какие-то же основания должны быть приведены?

Основание для этого только одно — это упоминание в моих многочисленных выступлениях и программах право нации на самоопределение и создание государства. Всё, только это. Право нации на самоопределение. Вот это право нации на самоопределение вызывает у экспертов просто шовинистическую реакцию и служит предлогом для всех лживых последующих конструкций. Я их перечислял: о якобы националистическом общественно-политическом строе будущей Четвёртой Башкирской республики, вообще-то свободной и равноправной, о вооружённом характере её становления, хотя во всех исходных текстах говорится о легальном, через победу на выборах, приходу к власти, об отделении от России, хотя речь везде идёт о реанимировании разрушенного федерализма. Именно на право на самоопределение нанизывается финансирование экстремистской деятельности, пропаганда терроризма и прочие бредовые лживые обвинения.

Во-первых, Россия вообще в целом слабо знакома с многогранным пониманием национализма, принятым в западной норме, а также с намеренным искажением этого термина в Советском союзе, власть в котором, как известно, принадлежала верхушке партии пронационального пролетариата, и национализм, как явление, его физические и идейные носители представляли угрозу этой монополии власти. Вследствие мы видим откровенную подмену термина, как в нашем уголовном деле. Между тем, это совершенно не так. Национализм — это совершенно объективное исторически обусловленное в индустриальную эпоху движение абсолютной любой зрелой этнической нации к созданию государства. Само количество государств за 20 век выросло в разы: если в начале века их было около двадцати, то сейчас более 230. Почти все они являются национальными. А право нации на самоопределение и создание государственности вошло в политическую практику ещё 100 лет назад. В 60-х годах 20 века оно было закреплено во всех основных документах Организации Объединённых Наций и международного права. Да, безусловно, национализм может приобретать и крайние черты, это продемонстрировал двадцатый век. Например, имперский великодержавный шовинизм, то есть национализм, больших наций в имперских государствах он становится идеологий национального превосходства по отношению к малым нациям. Или, например, идеология национальной исключительности и неполноценности других наций как при тоталитарных режимах правого фашистского полка либо левого национал-социалистического полка. Противовес к скатыванию к крайним формам только один — это политическая зрелость нации, это демократия, это признание и уважение прав и свобод человека, то есть в науке это называется, так называемым, либеральный национализм. В своём историческом развитии, опять же согласно науке, национализм как явление, так же как и сама нация, её зрелость, могут пройти через три стадии — это этнический, политический и гражданский национализм.

— Вспомним, например, интервью "Эхо Москвы", вспомним первое журналистское, которое так понравилось экспертным обвинениям. Я в интервью говорил о том, что народ у нас полностью отстранён и от власти, и от собственности, то есть не является политическим субъектом. И это привело всех нас к колониальному положению. Всех: и башкир, и не башкир. Хищнически, с огромным ущербом для окружающей среды вырабатывается сырье в нашей республике. Яркий пример подобного противостояния события с шиханом Куштау и компанией соды. Полно других примеров: это и дымящийся Сибайский карьер, всё вокруг отравляющий. Это деятельность "Газпрома" и "Роснефти". Я говорю о том, что всё это ненормальное положение, и только через восстановление федерализма лежит наш политический путь. Открытый, легальный, ненасильственный. Через новое издание права башкирскому народу на самоопределение, — сказал Дильмухаметов в последнем слове.

— В ходе процесса государственный обвинитель задала мне вопрос и простой, и сложный одновременно, на который я обещал ей ответит в последнем слове: в чём причина моего многолетнего преследования этим режимом? Так вот. Коренное противоречие российской политической современности состоит сегодня в массовом запросе самого источника власти, то есть российского народа, на реальное функционирование, не просто декларирование, а реальное функционирование трёх основ конституционного строя: демократия, федерализм и социальных характер нашего государства. На их восстановление. И эти все вещи, они все между собой взаимоувязаны. А правящий режим представляет собой сросшуюся группу сырьевого и финансового олигархата и нанятого им в 2000 году высшего генералитета жандармии. И вот эта группа правит исключительно в интересах сфер богатых. Таким образом, мои предложение являются прямой угрозой их бесконтрольному властвованию и баснословному обогащению посредством выкачивание всех богатств и ресурсов из бесправных, так называемых, субъектов федерации. Вот в чём причина. Безусловно, российское государство в 21 веке таким быть не может и таким не будет. Наше государство — это, во-первых, обеспечение прав и свобод человека, его потребностей, его развития, его самореализации, а для этого, повторюсь, бурное экономическое развитие. В-третьих, это свободная и справедливая политическая система. В-четвёртых, это федерация — союз равных, союз свободных республик. Федерализм, развитие федерализма, являются гарантией государственной территориальной целостности и развития страны. Таким образом, призывая в своих программах и даже вот в этих эпизодах, которые мне вменяют, призывая всегда к федерализму, я призывал к упреблению моей страны. А тот, кто двадцать лет уничтожает федерализм, уничтожает и будущее нашей страны.

В нашем процессе немало символизма. 280 лет назад, ровно 280 лет назад, именно здесь, в Самаре, в 1740 году был вероломно схвачен, а затем и казнен лидер башкирского народа Тархан, батыр Алдар Исекеев, который будучи уже в преклонном возрасте в четвертой российско-башкирской войне участия не принимал и поехал в столицу просить за пленённых вождей это войны у императрицы. Меня по действующему уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации судит военный суд, видимо, рассматривая меня как военнопленного, хотя давно нет уже старых добрых войн. Но живёт ещё имперское неприятие стремления башкирского народа к свободе. В ходе процесса эксперты обвинения расплескали против меня просто ушаты грязи о якобы нашей ненависти к России, ненависти к русскому народу, это всё полное враньё. Никаких претензий к русскому народу у нас нет. Мы не отождествляем его с правящим режимом правого реакционного полка. Несмотря на 299 лет империализма, русский народ не изменил своей внутренней свободе. Он по-прежнему непокорённый и готовится конституировать своё право на самоопределение, то есть свободу установить свой политический статус, свободу обеспечить своё экономические, социальное и культурное развитие вместе с другими нациями федерации, то есть на свободный коллективный выбор нашей общей судьбы. Башкирскому народу я сегодня хочу сказать ещё раз, что никакого нравственного и тем более уголовного закона я не нарушал. Ощущаю себя невиновным, в полном ладу со своей совестью, чувствуя вашу поддержку, чувствую также незримую поддержку от всех тех героев нации, которые пребывают ныне в Раю, а стало быть, они живые. И в первую очередь, поддержку великого поколения Заки Валидова, которые впервые реализовали для всех нас право башкирской нации на самоопределение и сделали это в тяжелейших условиях имперской гравитации, преодолев трёхвековой период тяготения. Именно они вывели нас на орбиту государственности, с которой мы не свернём. Я счастлив все эти годы отстаивать свободу и служить своему народу. Все в республике знают прекрасно, что по своему уровню, образованию, происхождению я мог бы работать на самом высоком уровне практически на любом направлении. И это не мне приговор, что таких как я, одновременно и профессионалов, и людей чести и совести, вот эта правящая группировка отторгает. Это не нам приговор, это ей приговоров. Я в третий раз сижу по политическим статьям. Я единственный в России трёхкратный политзек, и я горжусь этим. Горжусь тем, что в годы имперобесия не только поднимал свой голос в защиту попранных основ конституционного строя, но и разрабатывал планы по их совершенствованию в будущем. И это будущее уже рядом. Могу сказать, что за эти годы не изменял своим нравственным идеалам, никогда не сдавался и не отчаивался. И как действующий политик обладают на сегодня письменно проработанной программой Четвёртой республики возрождения не только Башкирии, но и России, тоже новой, демократической, свободной, федеративной четвёртой Российской Республики. Я считаю, что новым президентом России должен быть, желательно, русский человек по национальности, отвечающим качествам лидера сложного переходного периода, который обладает доскональными знаниями по выходу страны из жандармского подвала. Если же такого политика не найдётся в русском народе, то я готов сам принять на себя всю персональную историческую ответственность за страну, за её свободное и достойное будущее, и бороться на честных выборах как кандидат в президенты Российской Федерации за пост главы государства. Россия обязательно будет свободной. У меня всё.

Когда-нибудь эту речь будут заучивать наизусть и цитировать в учебниках как героические слова легендарных защитников свободы, от древнегреческих ораторов до отцов основателей США.

Напомним, что правозащитное общество "Мемориал" в апреле 2019 года заявило, что считает Айрата Дильмухаметова политзаключенным.​