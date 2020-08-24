"Башкирский Навальный" получил 9 лет строгого режима

Буквально в те же часы, что немецкая клиника "Шаритэ", в которую он был вывезен, официально подтвердила отравление Алексея Навального, политик, которого называют "башкирским Навальным" - Айрат Дильмухаметов, был приговорен военным трибуналом Самары к 9 годам лишения свободы строгого режима. Кроме того, Дильмухаметову запретили администрировать сайты в течение 3-х лет.

Военный трибунал путинского режима признал Дильмухаметова виновным в призывах к сепаратизму (ч.2 ст.280.1 УК РФ), финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ) и призывах к ней (ч.1 ст.280 УК РФ) и оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Последнее было вменено ему в вину из-за того, что он критиковал драконовские сроки, к которым приговариваются в России члены запрещенной в ней партии Хизб ут-Тахрир, и это несмотря на то, что и до, и во время суда Дильмухаметов не раз заявлял о принципиальном несогласии с самими идеологией и целями этой партии.

В сепаратизме же Дильмухаметова признали виновным, несмотря на его многократные заявления о том, что он выступает не за отделение Башкортостана от РФ, а за возрождение в последней подлинного федерализма, авангардом которого он видит возрожденную (4-ю) Башкирскую Республику.

Что же касается финансирования экстремизма, то Дильмухаметова по сути признали в нем виновным за финасирование... самого себя.

Все это произошло на фоне победы башкортостанского общества в борьбе за заповедник Куштау и выглядело как явная месть ему. Ведь именно Дильмухаметов и является главным провозвестником тех идей, которые фактически мобилизовали башкортостанцев на борьбу за свои права и ценности, против беспредела колониальной власти.

В этой борьбе за Куштау патриоты Башкортостана показали, что они способны заставлять власть идти на уступки даже там, где это казалось невозможным. Но если это так, то следующей задачей башкирского общества и его, без преувеличения, делом чести теперь должна стать столь же решительная борьба за Дильмухаметова, какой была его борьба за Куштау.