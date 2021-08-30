Осознание вместо "осознанности" - чему учит история с "Аминовкой"

В результате массовой истерики, устроенной из-за информации о строительстве под Москвой мусульманского эко-поселения "осознанных" (https://golosislama.com/news.php?id=40052) глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал своему ведомству поручение заняться проверкой его законности.

Конечно, хотелось бы ошибиться и пожелать единоверцам выстоять, но учитывая и созданный вокруг всего этого фон, и то как в России работает "правоохранительная" система, есть все основания подозревать, что история с "Аминовкой" на этом закончится, так толком и не начавшись. Что на будущее станет уроком мусульманам, желающим и имеющим возможность создать себе комфортную среду обитания - помните, в какой стране вы живете, больше делайте и меньше привлекайте к себе внимание.

Но сейчас мы не о самом этом или ему подобных проектах, а о необходимости обретения не новомодной "осознанности", которой учат всякие психологи и коучи, а настоящей осознанности, а именно осознании реальности, в которой находятся мусульмане России и без изменения которой все их ванильные проекты будут заканчиваться таким же образом.

Только слепой может не видеть, что накануне очередных выборов власть и работающие на нее СМИ устроили "патриотическую мобилизацию". Для нее используются самые разные поводы - "притеснения русскоязычных" в постсоветских государствах, "русофобия" иностранных блогеров или комиков, драки иммигрантов в Москве и т.п. В итоге, она, власть, в лице МИД, МВД, мэрии столицы и так далее получает возможность предстать перед обществом в виде "защитника национальных интересов", кому-то запретив в Россию въезд, кому-то выразив протест, кому-то погрозив пальчиком.

Не стоит долго останавливаться на том, что вся эта гневная и кипучая деятельность является имитацией - это и так очевидно. Проблема в другом - популизм с целью мобилизации голосов и симпатий избирателей, а не решения их проблем, присущ отнюдь не только России, и в этом смысле неизбежен.

Но возникает вопрос - почему накануне выборов возможная реакция на все это мусульман России вообще не учитывается? И если в случае с иммигрантами ответ на него может заключаться в том, что они не являются ни ее гражданами, ни избирателями, то этого нельзя сказать о коренных российских мусульманах, которых принесли в жертву ради показательной порки проекта "Аминовка".

Ведь его инициатор Амина Шабанова - татарка, а сделавший ему рекламу Руслан Курбанов - дагестанец. Но если в Татарстане свободно строятся не только православные церкви, но и новые поселения православных (в частности, казачьи), то почему мусульмане-татары не могут организовать такое поселение под Москвой? Будь в Татарстане власть, ориентирующаяся на свое общественное мнение, а не выслуживающаяся перед московским Кремлем, и она в такой ситуации могла бы громко задать такой вопрос, как вариант - предложить свои посреднические услуги в разрешении возникающих вокруг этого поселения противоречий.

Однако реалии таковы, что татарстанская власть таких вопросов не задаст, и все мы понимаем почему. О власти Дагестана и говорить нечего - он уже несколько лет как находится под прямым колониальным управлением московских ставленников.

Но хуже всего в этой ситуации даже не то, что власти мусульманских республик не могут возвысить голос в защиту прав своих людей. Хуже всего то, что на всех выборах они безропотно обслуживают власть и ее партию - "Единую Россию", которые демонстративно плюют на российских мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=40028). Однако больше всего голосов "Единой России" нарисуют в мусульманских республиках. И это сделают не только прямые наместники из Москвы с русскими фамилиями, но и местные мусульмане (?), которые демонстративно ходят в мечети, держат уразу и т.д.

Именно это является причиной того, что все подобные "мобилизации" перед выборами в России проводятся против мусульман. Ведь их голоса власти мобилизовывать в свою пользу не нужно - их ей нарисуют сами же мусульмане. И так будет до тех пор, пока в России будет существовать силовая и политическая вертикаль, делающая невозможной ни мусульманскую электоральную мобилизацию, не независимость властей мусульманских республик и отстаивание ими интересов своих граждан в федерации.

И без осознания необходимости изменить это все проекты "осознанных" в этой стране будут обречены.