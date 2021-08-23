Мусульмане в Москве: облавы на мечеть, травля "Аминовского джамаата"

В Москве - "столице многонационального и многоконфессионального государства" представителям его второй по численности религии силовики и медийно-политический истеблишмент в последние несколько дней опять наглядно показали, что рассматривают их не как равноправных граждан своей страны, а как бесправное и враждебное ей сообщество.

Начнем с менее очевидного случая - налета силовиков на мечеть в Котельниках с блокированием и "шмоном" ее примерно 600 прихожан.

https://youtu.be/waHqB1843uo

На беспардонное, демонстративно унизительное событие отреагировало региональное отделение Духовного Управления Мусульман РФ (Равиля Гайнутдина), в заявлении которого по этому поводу говорится, в частности, следующее:

"Духовное управление мусульман Московской области прекрасно осознает ответственность, лежащую на органах правопорядка и силовых структурах в обеспечении безопасности граждан, однако наряду с этим Духовное управление, как и все мусульмане региона, крайне возмущены и обеспокоены бесцеремонными методами проведения подобных проверок и рейдов.



В частности, при текущей проверке, причину которой силовики так и не назвали, было прервано пятничное богослужение мусульман, заблокированы на несколько часов сотни и задержаны десятки верующих, а происходящее вокруг напоминало сцены задержания особо опасных преступников.



Мусульманские центры - это не какие-то зоны повышенной опасности, это места поклонения Богу, духовно-нравственного просвещения и воспитания, милосердия и помощи людям, а мусульманские общины являются официально зарегистрированными религиозными организациями, действуют в соответствии с законодательством РФ и реализуют свое законное право на совместное вероисповедание религии, закреплённое в Конституции РФ.



Именно к соблюдению данных прав, тактичному отношению к верующим, цивилизованному диалогу, вместо проявления силы, мы и призываем правоохранителей при проведении подобных «спецопераций»."

Молодцы, хотя бы так... Тем не менее, сам этот случай мы назвали менее очевидным примером бесправия мусульман по той простой причине, что подобные налеты на мечети по всей стране уже давно превратились в будничные. Да и, будем откровенны, в современной путинской России силовики могут делать и делают все, что захотят почти со всеми кроме привиллегированных групп, к которым большинство мусульман этой страны точно не относится.

Однако в отличие от многих других подобных будничных налетов в случае с этим было кое что, что делает его из ряда вон выходящим. А именно его освещение и одобрение различными сетевыми СМИ, включая околовластных силовиков и ЧВКшников, сопровождавших его комментариями вроде "работайте, братья".

Все это, конечно, преподносилось в первую очередь под соусом борьбы с нелегальной миграцией, что является заведомо подлым ходом. Ведь, если вы выявляете нелегальных иммигрантов, почему бы это не сделать на соседнем рынке, о существовании которого вам хорошо известно? Зачем обязательно вторгаться в Божий дом и проводить проверку именно там? Чтобы показать, что он не обладает никаким иммунитетом, а скорее наоборот? Такое отношение к религии в стране "традиционных ценностей" и "духовных скреп"?

Второй же случай, о котором пойдет речь, наглядно говорит, что находящиеся во власти ненавистники Ислама в этой стране не собираются различать ни между приезжими, ни между коренными мусульманами, равно как и между "неблагонадежными" и верноподдаными. Именно об этом говорит травля, устроенная проекту т.н. "Аминовского джамаата" по созданию мусульманского поселения на выкупленной под это земле на Новой Риге, который был презентован руководителем этого проекта Аминой Шабановой известному мусульманскому журналисту Руслану Курбанову.

https://www.instagram.com/tv/CSzg1_8opm_/?utm_medium=copy_link

Новость обнаружил Сергей Мардан, журналист симоньяновского Russia Today, с чьего Телеграм-канала она пошла гулять по крупным провластным шовинистическим каналам, а от них уже просто по шовинистическим каналам. "Исламизация России. Подмосковный джамаат", "В 140 км от МКАД начали строить Исламское государство" - эти и им подобные заголовки статей позволяют судить о их содержании с призывами не допустить создание "мусульманского анклава в сердце Русского мира".

Но самое интересное в данном случае то, что в качестве объекта атаки в том числе провластными СМИ были выбраны уже не какие-то "гастарбайтеры" или "мигранты", а такие мусульмане как Руслан Курбанов, стремящиеся быть частью российского истеблишмента. Та же Амина Шабанова это не какая-то "запрещенная" проповедница, а модный инста-блогер и основатель бренда мусульманской моды с полутора сотнями тысяч подписчиков с абсолютно "травоядным" мотивационным трендовым содержанием.

И вот такие либо лояльные этой власти, либо просто успешные российские мусульмане хотят построить себе коттеджный поселок, справедливо полагая, что они не требуют для себя ничего, чего бы не имела российская элита, уже давно живущая в таких поселках.

Справедливо, но ошибочно... Потому что, как выясняется (и как это уже на самом деле выяснялось не раз) идейных мусульман, позиционирующих себя "джамаатом", будь они трижды верноподданные, травоядные и успешные, российский истеблишмент за своих не примет никогда. Будь это проект, связанный с истеблишментом одной из мусульманских республик или кланов, и для своих - без привлечения общественного внимания, и на него могли бы закрыть глаза. Но если вы называете себя джамаатом и публично объявляете об исламских целях и принципах в любой форме, вас воспринимают как врагов - пора это наконец понять.

Потому что, такие это "многонациональное и многоконфессиональное государство" и его столица.