Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко, заявил министр иностранных дел Рамдан Ламамра, обвинив своего соседа во «враждебных действиях».

У Марокко и Алжира на протяжении десятилетий были напряженные отношения, в основном из-за проблемы Западной Сахары.

«Алжир решил прервать дипломатические отношения с Королевством Марокко с сегодняшнего дня», - сказал Ламамра на пресс-конференции во вторник.

«Марокканское королевство никогда не прекращало своих враждебных действий против Алжира», - добавил Ламамра.

Прекращение дипломатических отношений вступит в силу со вторника, но консульства в каждой стране останутся открытыми, сказал Ламамра.

Между тем марокканский король Мухаммад VI призвал к улучшению отношений с Алжиром.

На прошлой неделе Алжир заявил, что смертоносные лесные пожары были делом рук групп, которые он назвал «террористическими», и одна из которых, по его словам, была поддержана Марокко.

В результате лесных пожаров в Алжире, вспыхнувших 9 августа во время сильной жары, были сожжены десятки тысяч гектаров леса и погибли по меньшей мере 90 человек, в том числе более 30 солдат.

Алжирские власти обвиняли в поджогах движении за независимость в берберском регионе Кабилия, который простирается вдоль побережья Средиземного моря к востоку от столицы Алжира.

Власти также обвинили Движение за самоопределение Кабилии в причастности к линчеванию человека, ложно обвиненного в поджоге, что вызвало возмущение.

На прошлой неделе Алжир обвинил Рабат в поддержке движения, который он классифицирует как «террористическую организацию».

«Непрерывные враждебные действия, предпринимаемые Марокко против Алжира, вызвали необходимость пересмотра отношений между двумя странами», - говорится в заявлении президента на прошлой неделе.

Он также сказал, что ожидается «усиление контроля безопасности на западных границах» с Марокко.

Напомним, что граница между Алжиром и Марокко закрыта с 1994 года. Алжир поддерживает движение Фронт ПОЛИСАРИО, стремящееся к независимости Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории.