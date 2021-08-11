Алжир в огне: десятки людей погибли, подозревают поджог

По меньшей мере 42 человека погибли в результате лесных пожаров, опустошающих горные леса и деревни к востоку от столицы Алжира, в том числе 25 солдат погибли, спасая жителей, заявил президент страны. Еще 14 солдат получили ранения различной степени тяжести.

Президент Абдельмаджид Теббон во вторник вечером написал в Твиттере, что солдаты, которые погибли, спасая 100 человек от пожаров в двух районах области Кабилия, являются «мучениками» (шахидами).

В Кабилии проживает в основном берберское население. Это горный регион, расположенный в 100 км к востоку от столицы Алжира, он усеян труднодоступными деревнями, а из-за повышения температуры воды здесь мало.

Некоторые жители бежали, в то время как другие пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра, ветки и примитивные инструменты. В районе нет водосбросных самолетов.

Смерть и ранения во вторник произошли в основном вокруг столицы Кабилии Тизи-Узу, окруженной горами, а также в Беджая, граничащем со Средиземным морем, сказал президент.

Семнадцать мирных жителей погибли в Тизи-Узу и Сетифе, заявил премьер-министр Эймен Бенабдеррахмане поздно вечером во вторник.

Премьер-министр сообщил государственному телевидению, что первоначальные сообщения служб безопасности показали, что пожары в Кабилии были «в высшей степени синхронизированными», добавив, что это «наводит на мысль, что это были преступные действия» (то есть, как в Турции, подозревают поджог).

Ранее министр внутренних дел Камел Бельджуд ездил в Кабилию, чтобы оценить ситуацию, а также обвинил неизвестных поджигателей.

«Тридцать пожаров одновременно в одном и том же регионе не могут быть случайными», - сказал Бельджуд по национальному телевидению, хотя об арестах не сообщалось.

Не было никаких подробностей, объясняющих большое количество погибших среди военных. На фотографии, опубликованной на сайте ежедневной газеты «Либерте», был запечатлен солдат с лопатой, обливающей брызги грязи в пламени, а его автомат переброшен через плечо.

Когда в понедельник в Кабилию и других местах вспыхнули пожары, алжирские власти направили армию для помощи в тушении пожаров и эвакуации людей.

Множественные пожары горели в лесах и пожирали оливковые деревья и домашний скот, которые обеспечивают средства к существованию семьям в регионе Кабилии.

По состоянию на ночь в понедельник Управление гражданской защиты насчитало 41 пожар в 18 вилайях (регионах), из которых 21 пожар произошел вокруг Тизи-Узу.

92-летняя женщина, проживающая в горной кабильской деревне в Айт-Саада, сказала, что сцена в понедельник вечером выглядела как «конец света».

«Мы боялись», - сказала Фатима Аудиа Associated Press. «Весь холм превратился в гигантское пламя».

Она сравнила эту сцену с бомбардировками французскими войсками во время жестокой войны за независимость Алжира, которая закончилась в 1962 году.

«Эти сгоревшие леса. Это часть меня ушла, - сказала Аудиа. «Это драма для людей, для природы. Это катастрофа».

Оппозиционная партия, имеющая корни в регионе Кабилии, «Объединение за культуру и демократию» (RCD), осудила медленную реакцию властей на пожары, когда граждане организовали акции по сбору воды в бутылках и других предметов снабжения.

Призывы о помощи, в том числе от алжирцев, проживающих за границей, разошлись в социальных сетях, один на английском языке в Твиттере с хэштегом #PrayforAlgeria.

На опубликованных фотографиях и видеороликах видны клубы темного дыма и оранжевое небо, поднимающиеся над деревнями на склоне холма, или солдаты в военной форме без защитной одежды.

Климатологи говорят, что нет никаких сомнений в том, что изменение климата в результате сжигания угля, нефти и природного газа является причиной экстремальных явлений, таких как волны тепла, засухи, лесные пожары, наводнения и штормы.

Усиливающаяся засуха и жара - оба связаны с изменением климата - вызывают лесные пожары на западе США и в Сибири. Сильная жара также вызывает массовые пожары в Греции и Турции.

Ученые заявили, что изменение климата будет и дальше делать погоду более экстремальной, а лесные пожары - более частыми и разрушительными.