Какой урок преподесет Тунис?

Происходящие в Тунисе события, снова ставят перед политически мыслящими мусульманами вопрос, который возникал уже не раз - о политике происламских сил, действующих в рамках системы, которая декларирует свое демократическое устройство. Вопрос этот непрост, и вот почему.

Все достаточно ясно с тем, что не только для туземных держателей "демократической франшизы", но и для ее мировых распорядителей, любая сила с минимальным намеком на исламскую повестку, будет чужой, как бы она ни декларировала свою приверженность принципам демократии и светского государства. Это мы наблюдали в 2016 году, когда попытке вооруженного смещения демократически избранной власти Турции, пытавшейся (безуспешно) привести свою страну в ЕС, громче всех аплодировали именно те, кто называют себя демократами и либералами. Это мы видели и раньше, когда такие же люди так же вели себя во время переворотов в Египте, Алжире, других местах. Иллюзий на этот счет быть не должно и нет, и не раз писалось и говорилось о том, почему это происходит...

Сложнее с тем, какие выводы из этого делать. Категорический вывод и подход ряда исламских групп, заключающийся в том, что не нужно тогда даже и пытаться "играть по их правилам", а надо вместо этого "устанавливать Шариат", столь же понятен, сколь и недееспособен во многих случаях. Это можно было наблюдать как в Алжире, где такой вывод из произошедшего переворота привел лишь к укреплению хунты и не только разгрому, но и полной дискредитации происламских сил на годы вперед. Это можно было наблюдать и в Сирии, где отмежевание сторонников "чистого исламского знамени" от "тагутов демократии и национализма" сперва привело к разобщению сил суннитского восстания, а потом и к перехвату этого "чистого знамени" наиболее деструктивными силами, не только потерпевшими поражение, но и дискредитировавшими его. Из обратных примеров только Афганистан, но еще Абу Мусауи ас-Сури объяснил, почему эта страна стоит особняком в истории партизанских движений (ландшафт, народ, расположение и т.д.).

Пример Туниса в этом смысле был интересен как промежуточный между двумя полюсами исламской демократической политики - неуспешного примера Египта и успешного (по состоянию на нынешний день) примера Турции. В первом случае демократически избранный президент Мохаммад Мурси был просто силой отстранен от власти и фактически убит в тюрьме через 2 года после его победы на выборах. Во втором случае выигравшему сперва парламентские выборы после предшествовавших этому запретов и арестов Реджепу Тайипу Эрдогану удалось, филигранно вступая в различные ситуационные коалиции, обезвреживать одних своих противников за другими, что и позволило ему в 2016 году успешно пресечь попытку провести в Турции египетский сценарий.

Тунисская происламская партия "Ан Нахда" выбрала средний вариант. Будучи одной из ведущих сил антидиктаторской революции и имея в принципе шансы бороться за верховенство во власти в 2011 году, как это сделали их коллеги в Египте, она предпочла более умеренный вариант коалиционного формирования власти, согласившись на должность премьер-министра и уступив должность президента своим светским союзникам. В 2014 году, через год после переворота в Египте, столкнувшись с падением популярности из-за политики своего правительства, она предпочла не цепляться за власть, рискуя всем, а уйти в оппозицию по итогам выборов.

В оппозиции "Ан-Нахда" напротив укрепила свои позиции, воспользовавшись непопулярностью политики своих оппонентов, хорошо подготовилась к выборам и победила на них в 2019 году, после чего ее лидер Рашид Ганнуши стал спикером парламента.

Казалось бы, этот пример демонстрировал преимущества политической гибкости в игре по правилам демократической системы на фоне даже Египта, уже не говоря о Сирии. Но теперь спустя десятилетие мы видим попытку реализовать в Тунисе египетский сценарий, перечеркнув плоды и этой гибкости, и развития страны по тому пути, которого, казалось бы, от нее хочет "цивилизованный мир".

Как поведет себя в такой ситуации этот "цивилизованный мир" и в этот раз? Неудивительно, что в своем вчерашнем комментарии российский МИД заявил, что диктаторствующий президент Каис Саид, распустив парламент, "действовал в соответствии со своими конституционными поломочиями". Ведь все уже привыкли к тому, что в Исламском мире Кремль наиболее откровенно поддерживает все диктаторские антиисламские режимы. Евросоюз на этом фоне хотя бы призвал к возобновлению деятельности парламента, прекращать которую у президента, конечно, нет никаких полномочий, и урегулированию кризиса на основе переговоров. Осудила антидемократические действия, призвав вернуться в демократическое поле и Анкара.

Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события в самом Тунисе. Каждая из сторон сделала свой шаг - диктатор-президент объявил о прекращении действия парламента, а "Нахда" и парламент отказались это признать, призвав к сопротивлению. В открытые столкновения это пока не переросло, но это не значит, что их не будет. Ведь по законам жанра завязанные в такой узел противоречия как то должны разрешиться, и узел будет или развязан переговорами, или разрублен силой. И в последнем случае вариантов развития события может быть три: 1) египетский, когда хунта побеждает и устанавливает диктатуру, 2) турецкий, когда хунта проигрывает и обезвреживается, 3) сирийский, когда начинается гражданская война.

В такой ситуации тунисскому народу можно пожелать именно турецкого сценария или - в крайнем случае - переговорного разрешения кризиса. В свою очередь, если говорить о Турции, то не только ее пример может повлиять на Тунис, но и наоборот. В частности, в предверие будущих выборов и в условиях падения популярности правящих происламских сил среди турецких избирателей, многие указывали им на Тунис как на положительный пример того, что проиграв выборы, можно прости уйти в оппозицию, не опасаясь за свое будущее. Однако организаторы и спонсоры тунисского переворота словно пытаются убедить турецкую правящую партию в обратном - в мусульманском мире, если ты мирно уходишь, то тебя добивают...