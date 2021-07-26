В Тунисе "переворот против конституции и революции"

Президент Туниса приостановил работу парламента и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши. Как водится в таких случаях, оппозиция осуждает это решение как нападение на демократию, но многие люди на улицах ему радуются.

Президент Кайс Сайед заявил в воскресенье, что примет исполнительную власть с помощью нового премьер-министра, после того, как в нескольких городах Туниса вспыхнули жестокие протесты из-за действий правительства в связи с пандемией COVID-19 и кризиса экономики.

С точки зрения конституции 2014 года, которая разделяет полномочия между президентом, премьер-министром и парламентом, это большая проблема.

«Многие люди были обмануты лицемерием, предательством и нарушением прав народа», - сказал Сайед в заявлении, опубликованном в государственных СМИ.

«Я предупреждаю любого, кто думает прибегнуть к оружию… тому кто выпустит пулю, вооруженные силы ответят своими пулями», - добавил он.

Он также приостановил действие неприкосновенности членов парламента, настаивая на том, что его действия соответствуют конституции.

Заявление последовало за экстренной встречей в его дворце после того, как тысячи тунисцев прошли маршем в нескольких городах, причем большая часть гнева была сосредоточена на партии Ан-Нахда, крупнейшей в парламенте.

Спикер тунисского парламента Рашид Ганнучи обвинил президента Сайеда в организации «государственного переворота против революции и конституции», ведь по сути президент сосредоточил в своих руках полномочия которых не было у главы государства со ремен Бн Али.

«Мы считаем, что институты все еще существуют, и сторонники Ан-Нахда и тунисский народ будут защищать революцию», - сказал Ганнуши, лидер партии Ан-Нахда, которая считается многими наблюдателями исламистской, хотя сами себя они предпочитают называть мусульманскими демократами.

Партия также осудила шаг президента как «государственный переворот против революции».

«То, что делает Кайс Сайед - это государственный переворот против революции и против конституции, и члены Ан-Нахда и тунисский народ будут защищать революцию», - сообщается в заявлении партии на ее странице в Facebook.

Сайед больше года вел политические споры с премьер-министром Машиши, покуда страна борется с экономическим кризисом и безуспешным ответом на пандемию COVID-19.

Сайед и парламент были избраны в ходе разных раундов голосования в 2019 году, а Машиши вступил в должность в прошлом году, сменив еще одно недолговечное правительство.

Наблюдатели отмечают, что решение Саейеа не стало неожиданностью, поскольку он раньше угрожал распустить парламент и уволить премьер-министра.

С сентября прошлого года страна живет в условиях политического кризиса, и поэтому не удивительно, что многие тунисцы, особенно протестная молодежь на улицах, приветствуют этот переворот.

Однако демонстранты также призывают к социальным и экономическим реформам, и эти вопросы все еще требуют решения. Сам президент, хоть и переместил (и вполне справедливо) ответственность на правительство, не предлагает никаких решений. Так что до всенародного ликования вряд ли дойдет.

Напомним, что в Тунисе уже более 18000 человек умерли от ковида, что весьма много для страны с населением около 12 миллионов человек.

Тысячи людей бросили вызов вирусным ограничениям и палящей жаре, чтобы выйти протестовать ранее в воскресенье в столице и других городах. Толпы, в основном молодые люди, кричали: «Вон!» и лозунги, призывающие к роспуску парламента и досрочным выборам.

Акции протеста были приурочены к 64-й годовщине независимости Туниса новой группой под названием «Движение 25 июля».

Свидетели говорят, что протестующие штурмовали или пытались штурмовать офисы Ан-Нахда в Монастире, Сфаксе, Эль-Кефе и Суссе, а в Тозеуре они подожгли местную штаб-квартиру партии.

Ан-Нахда, запрещенная до революции, была самой стабильно успешной партией с 2011 года и входила в сменяющие друг друга коалиционные правительства.

В целом происходящее в Тунисе имеет все шансы лишить его звания самой демократической страны Ближнего Востока. Последние новости о том, что силовики штурмуют офис катарской Аль-Джазиры (СМИ, которое традиционно ненавидят все автократы региона, кроме катарского), подтверждают это. В любом случае мы будем пристально следить за ситуацией.