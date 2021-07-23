На фронтирах Уммы: Кипр, Карабах, Кашмир

На прошедшей неделе вокруг нескольких конфликтных приграничных зон Исламского мира с немусульманскими странами происходили активные политические события, которые позволяют рассмотреть их вместе. В первую очередь речь идет о Северном Кипре и Карабахе, но также и о Кашмире.

Прежде всего, посетив в ходе праздничного визита, приуроченного к 47-летию миротворческой операции "Аттила" Северный Кипр, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что решение кипрской проблемы на основе единого Кипра двух равноправных частей более невозможно и отныне речь может идти о ее решении только на принципах сосуществования двух независимых государств - турецкого и греческого. При этом Анкара будет добиваться признания непризнанной Турецкой Республики Северной Кипр международным сообществом, в первую очередь своими союзниками. В числе стран, которые могли бы пойти на такой шаг, не раз указывались Азербайджан и Пакистан.

Что касается Пакистана, то он недавно сделал шаг, позволяющий считать, что такое признание с его стороны возможно. Речь идет о трехдневном визите консульской группы Пакистана в непризнанную республику, которая в официальных документах именовалась как Турецкая Республика Северный Кипр, что является авансом такого признания. И в общем, для Пакистана оно было бы не таким уж проблемным, учитывая то, что он десятилетиями оспаривает принадлежность Индии Кашмира, признаваемую большинством международного сообщества.

Также, у самих проблем турок Кипра и мусульман Кашмира есть сходство - в первом случае турецкая военная интервенция произошла в ответ на репрессивные действия незаконного военного правительства Греции и его сторонников на Кипре против турецкой общины и их планов присоединить двухобщинный Кипр к Греции, упразднив таким образом его независимый статус, одним из гарантом которого была Турция. Что касается Кашмира, то даже если исходить из его принадлежности Индии, то таковая была признана именно в статусе автономии, гарантирующей права местных мусульман. Однако в последние годы воинствующе индуистское правительство Индии не только упразднило эту автономию, но и последовательно лишает местных мусульман тех прав, которые они при ней имели. А сейчас уже дошло до того, что на Ид аль-Адха мусульманам запрещают делать даже жертвоприношения (https://golosislama.com/news.php?id=39970).

Однако у Азербайджана принципиально иная ситуация. Вся его международно-правовая позиция в карабахском споре была основана на последовательном отстаивании принципа территориальной целостности государств. По этой причине Азербайджан был одной из тех стран, которые даже не признали независимость (от Сербии) мусульманского Косова, признанную США и большинством европейских стран. И те события, которые происходили вокруг Карабаха на этой неделе, пока подтверждают, что Азербайджан стремится затвердить свои позиции, основанные на принципе признания международно закрепленных границ и территориальной целостности государств в их рамках. Что с учетом того, что международное сообщество в целом признает только один Кипр, вряд ли совместимо с признанием Турецкого Северного Кипра, которое дало бы козыри сторонникам признания "армянского Арцаха".

Так, на этой неделе Ильхам Алиев встретился с Владимиром Путиным, после чего заявил о наличии полного взаимопонимания между Баку и Москвой. Кроме того, в Баку позитивно оценили итоги визита туда главы Евросовета Шарля Мишеля, который в ходе него не поднимал вопрос "статуса" и не использовал термин "Нагорный Карабах", так как его в Азербайджане теперь считают неактуальным, считая, что есть только просто "Карабах" и другие регионы в составе этой страны. Со своей стороны Ильхам Алиев еще раз предложил Армении заключить мирный договор, в котором стороны признают друг друга в международно признанных границах, что снимет с повестки дня вопрос о территориальных претензиях друг к другу.

Это может показаться противоречащим другим заявлениям Алиева - об исторических землях Азербайджана в Зангезуре и даже Иреванского ханства, однако, пока выпускник МГИМО ведет в этом вопросе достаточно сбалансированную игру. Ведь если Азербайджан официально говорит о принадлежности этих земель в историческом аспекте, то Армения продолжает открыто оспаривать даже юридическую, государственную принадлежность так называемого "Нагорного Карабаха". При этом Баку заявляет, что никаких территориальных претензий к международно признанным границам соседей у него нет и предлагает закрепить это отсутствие претензий обоюдно, мирным договором с Арменией. А вот последняя, отказываясь это делать, дает Азербайджану основания предъявлять встречные претензии на свою государственную территорию - пока лишь в историческом разрезе, но кто знает, что будет в будущем...

В таком ключе, конечно, трудно себе представить, что Баку пойдет на признание Турецкого Северного Кипра сейчас, так как это нанесло бы серьезный урон его международно-правовой позиции и аргументации. Подобное себе можно представить в одном случае - если мосты между Баку и Евросоюзом будут сожжены, так как последний консолидировано и твердо настаивает на единстве Кипра. Вместе с тем, Азербайджан находится уже не в той позиции, чтобы его отношения с ЕС были игрой в одни ворота. Это в особенности касается провокационных действий Франции, которую недавно посетил Никол Пашинян, и чей посол в Армении Джонат Лакотт снова поднимал вопрос о "статусе Нагорного Карабаха". Более того, по слухам обсуждалась даже возможность появления французских военных в Армении с целью гарантировать безопасность этого failed state, чей президент еще год назад собирался оспаривать у Турции ее восточные территории (https://golosislama.com/news.php?id=39128).

Но если Франция будет и дальше ставить вопрос о "статусе Нагорного Карабаха", то почему Азербайджан не может задуматься о "статусе Северного Кипра"? Чтобы этого не было, Брюсселю и Берлину стоит унять Париж и обозначить свою позицию в отношении Азербайджана, которая и Азербайджан мотивирует иметь четкую позицию в отношениях с ЕС. Впрочем, перспективы ЕС в принципе под вопросом в свете будущих президентских выборов во Франции, неплохие шансы выиграть на которых есть у Марин Ле Пен. Последняя на этой неделе пообещала в этом случае осуществить развод Франции и Германии и вывести первую из ЕС подобно Великобритании после Брексита.

Поэтому сейчас скорее всего речь идет о завязывании узлов и обозначении крупными игроками своих претензий по тем или иным вопросам. В том же контексте следует рассматривать и активизацию претензий Кремля на всю Украину, заявления о том, что украинцы - это русские и т.п. Скорее всего, каждая из таких стран держит в уме свои сценарии возможных разогрышей геополитических партий - от конфронтационных до компромиссных (разменных). И если возвращаться к заявления Реджепа Тайипа Эрдогана, он уже не раз в своей практике заявлял максимально жесткие требования, а потом подвешивал их в рамках комплексных переговоров и сделок с контрагентами. А тот же Северный Кипр является частью более комплексной проблемы отношений Турции с ЕС, от планов вступления в который та до сих пор не отказывается.

Поэтому сам ЕС должен определиться, хочет ли он интеграции Турции, что в таком случае должно предполагать принуждение греков к компромиссному решению по Кипру, или он отказывается от этого навсегда, что развяжет ей и ее союзникам руки в признании Турецкого Кипра. Но, видимо, для этого должно сперва определиться будущее самого ЕС, который в его нынешнем виде демонстрирует неспособность принимать стратегические геополитические решения.

Мусульманам же в описанных условиях в любом случае надо укреплять свою сторону фронтира и планомерно работать над достижением своих стратегических целей.