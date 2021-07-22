В Кашмире запрещен забой животных на Курбан-байрам

Индийское правительство приказало властям Кашмира запретить убой всех животных в регионе с мусульманским большинством во время исламского праздника Курбан-байрам, который отмечается в эти дни.

Распоряжение индуистского националистического правительства, опубликованное еще неделю назад, вероятно, усилит напряженность в индийском Кашмире, где беспокойство усилилось после того, как Нью-Дели отменил его особый автономный статус в августе 2019 года.

Ссылаясь на законы о защите животных, правительственный совет по защите животных Индии приказал полиции и властям «принять все превентивные меры», чтобы остановить «незаконное убийство животных и принять строгие меры против правонарушителей».

Напомним, что многие индуисты считают коров священными, и их забой запрещен в регионе и во многих штатах Индии. Но этот новый приказ впервые распространяет запрет на всех животных.

Муттахида Маджлис-э-Улема, коалиция мусульманских религиозных организаций в Кашмире, выразила «сильное негодование» по поводу этого шага правительства.

В заявлении группы говорится, что принесение в жертву животных «является важным принципом религии в этот день».

ММУ призвал правительство отменить «произвольный» приказ, который «неприемлем для мусульман штата, поскольку он напрямую нарушает их религиозную свободу и их личный статус».

Постановление правительства также вызвало возмущение в социальных сетях.

Один владелец магазина в главном городе региона Сринагар, пожелавший остаться неназванным, сказал, что приказ был новым признаком «антимусульманской политики, навязываемой Кашмиру».

Жители говорят, что опасаются репрессий за выражение политических взглядов после отмены особого статуса региона в 2019 году.