Хиджаб и ЛГБТ в ЕС: права человека и двойные стандарты

МИД Турции осудил решение Верховного суда ЕС, позволяющее европейским работодателям при определенных обстоятельствах и условиях запрещать своим сотрудницам носить на рабочем месте хиджаб (https://golosislama.com/news.php?id=39954).

В заявлении турецкого дипломатического ведомства говорится о том, что это решение "является новым примером усилий по легитимизации ненависти к исламу и нетерпимости по отношению к мусульманам в Европе", а также "не только игнорирует права человека на свободу вероисповедания, но и создает правовую основу для ксенофобии".

Сильные слова... Но ведь у судей, вынесших это решение, была своя юридическая логика, не так ли? В частности, они обусловили возможность такого запрета его равным применением к представителям всех религиозных и философских воззрений. А раз так, уместно ли говорить о его исключительно исламофобской направленности?

Такое возражение было бы вполне убедительно, если бы не одно но. Почти одновременно с вынесением данного решения Верховным судом ЕС исполнительный орган ЕС, фактически его правительство - Европейская комиссия - заявила, что подаст в суд на власти Венгрии и Польши в связи с систематическим нарушением ими прав человека по отношению к ЛГБТ и дискриминацией последних. Более того, анонсировано, что правительство ЕС больше не будет финансировать эти входящие в него государства по этой причине.

А теперь давайте вспомним, что же конкретно вменяют в вину Венгрии? А вменяют ей в вину именно запрет пропаганды ЛГБТ-идеологии среди детей (https://golosislama.com/news.php?id=39901). Что же касается Польши, то главным пунктом обвинения в отношении нее является запрет на публичное вывешивание ЛГБТ флагов в рядже муниципалитетов, которые объявили себя свободными себя от этой идеологии.

То есть, как мы видим, и венгров, и поляков обвиняют именно в тех действиях в отношении ЛГБТ, которые сочли законным со стороны европейских работодателей в отношении мусульман - запрете на публичную демонстрацию своих убеждений.

И теперь, если Европейская комиссия обратится в Верховный суд ЕС, ему придется продемонстрировать, как же он понимает свободу самовыражения и возможность ее ограничивать для разных групп. И что-то нам подсказывает, что для разных групп аргументы и решения у него окажутся разными...