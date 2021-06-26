Двойные стандарты: "политический Ислам" и "ЛГБТ-идеология"

Бесспорным героем или анти-героем (это уж для кого как) прошедшего 24 июня саммита ЕС стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его попытались подвергнуть обструкции главы 15 стран, ранее выступивших против принятого в Венгрии нового закона и еще 2-х, присоединившихся к ним позже. Это Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Швеция, а также Австрия и Греция.

Что же случилось? Причиной стал законодательный запрет в Венгрии пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. За это бывший премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, сам явлющийся открытым гомосексуалистом, обвинил Орбана в том, что он пересек черту, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что теперь Венгрии нечего делать в ЕС.

Меж тем, сам Виктор Орбан заявил о том, что новый закон направлен не против ЛГБТ, которым никто не запрещает делать то, что они делают, а против пропаганды их идеологии, причем, именно несовершеннолетним. И этот аргумент, как и реакцию на него следует внимательно рассмотреть.

Поразительно, но среди глав государств, наиболее активно нападавших на Орбана был президент Франции Эммануэль Макрон, а среди присоединившихся к нападкам на Орбана был канцлер Австрии Себастьян Курц. И все они заявляли о том, что запрет пропаганды идеологии ЛГБТ несовершеннолетним противоречит свободе слова как европейской ценности.

Меж тем, это имеют наглость говорить те, кто в своих странах продвигают законы против "политического ислама" - Макрон и Курц. И делают они это, так же заявляя, что они не против Ислама и мусульман, а только против политического ислама или исламской идеологии. Причем, ее они хотят запретить пропагандировать не только несовершеннолетним, но и вообще всем.

Вспомним, как недавно власти Австрии не только выпустили карту, на которой отметили мусульманские объекты, приписанные ими к "политическому исламу", но и установили у ряда таких объектов таблички, предупреждающие об исходящей от них опасности (https://golosislama.com/news.php?id=39828). Ну а об аналогичных мерах, предпринимаемых во Франции, говорилось не раз, включая запреты покрытым женщинам посещать публичные заведения и даже сопровождать своих детей в поездках, борьбу с индустрией халяль и т.п.

А теперь представьте себе, что что-нибудь такое сделали бы в Венгрии по отношению к ЛГБТ. Развесили бы таблички около их заведений, предупреждаающие об исходящей от них опасности, запретили бы им продавать свою продукцию, демонстрировать свою принадлежность своим внешним видом в публичных местах и в таком виде там находиться и т.д. Да, Орбана за это обвинили бы в гей-холокосте и съели бы живьем!

Но, как видно, и Курц, и Макрон могут принимать такие законы и совершать такие действия в отношении мусульман под предлогом борьбы с политическим исламом, и их никто не подвергает обструкции, не говорит им, что они перешли черту, что их странам не место в Европе и т.п.

Почему же такие двойные стандарты? Ответ известен... Потому что! Потому что такие правила устанавливают те, кто считают себя новой элитой и вправе определять, кто может быть новым изгоем, а кто будет священной коровой, которую нельзя обижать и которой нужно поклоняться.

И Орбан заслуживает уважения хотя бы тем, что выявляет это лицемерие и бросает ему вызов, защищая действительно традиционные европейские ценности своего народа. А вот у любящих поразглагольствовать о защите Европы Макрона, Курца, а также присоединившегося к ним премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, эта защита распространяется только на борьбу против "исламизма" и "политического ислама" при преклонении перед новой "священной коровой" ЛГБТ-идеологии.

К слову, и у Виктора Орбана, и у поддерживающих его польских правящих настоящих христианских консерваторов все наоборот - противостоя ЛГБТ-идеологии, они не предлагают никаких законов против "политического ислама", хотя и настаивают на закрытии дверей перед массовой иммиграцией из неевропейских стран. И, кстати, эти страны наиболее продуктивно сотрудничают с Турцией под руководством консервативных происламских сил, которая как раз помогает сдерживать наплыв в Европу беженцев, защищая ее больше, чем Макрон, Курц и вся эта компания.