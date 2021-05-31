Австрийские мусульмане подали в суд на правительство за "мусульманскую карту"

Ведущая мусульманская группа в Австрии заявила в субботу, что планирует подать иск против правительства канцлера Себастьяна Курца за обнародование спорной карты, на которой показаны ключевые достопримечательности, связанные с мусульманской общиной страны.

По сообщениям австрийских СМИ, «Мусульманская молодежь Австрии» раскритиковала правительство за публикацию «карты политического ислама», на которой указано расположение мечетей и объединений по всей стране.

«Публикация всех названий, функций и адресов мусульманских институтов и институтов, которые были истолкованы как мусульманские, представляет собой беспрецедентное вмешательство в приватность», - говорится в сообщении группы.

Ранее министр интеграции Сюзанна Рааб запустила сайт под названием «Национальная карта Ислама» с названиями и указанием местонахождения более 620 мечетей, ассоциаций и официальных лиц, а также их возможные связи за рубежом.

Группа «Исламское религиозное сообщество в Австрии» (IGGOE), представляющая интересы мусульман в Австрии, предостерегла от клеймения всех мусульман, проживающих в Австрии, «как потенциальную опасность для общества и демократического правопорядка в стране».

Эта кампания разжигает расизм и «подвергает мусульманских граждан серьезной угрозе безопасности», - добавило IGGOE.

По словам министра интеграции, карта не была направлена ​​на то, чтобы «поставить под подозрение мусульман в целом».

По ее словам, цель заключалась в «борьбе с политическими идеологиями, а не с религией».

Столкнувшись с растущим расизмом после смертоносного нападения в Вене в ноябре прошлого года, мусульманское сообщество Австрии глубоко обеспокоено попытками правительства использовать антиисламские настроения для своих политических целей.