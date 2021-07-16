Верховный суд ЕС поддержал право работодателей запрещать ношение хиджаба сотрудницами

Верховный суд ЕС — высшая судебная инстанция Евросоюза — решил что европейские компании вправе запрещать ношение хиджаба на рабочем месте при установленных условиях.

Суд провёл разбирательство по искам двух мусульманок из Германии. Одна из них работала воспитателем в центре для детей с особенностями развития. Другая - кассиром в аптеке. Обе вынуждены были снять хиджабы с момента трудоустройства до декретного отпуска. Но обе вернулись на работу в платках.

Суд не усмотрел в этом нарушении прав женщин на вероисповедание, постановив:

"Внутренние правила предприятий, запрещающие сотрудникам носить на рабочем месте символы, демонстрирующие политические, философские или религиозные убеждения, не являются прямой дискриминацией, при условии, что эти правила применяются для всех и без исключений".

В постановлении также подчёркивается, что эта мера должна быть "оправдана необходимостью работодателя создать нейтральный образ своих сотрудников по отношению к клиентам", чтобы тем самым "предотвратить возникновение социальных споров".

В общем, старая сказка о хиджабе как «символе» и о необходимости «нейтральности» на работе. Вряд ли стоит напоминать, что когда речь идет о ЛГБТ, например, все разговоры о нейтральности затухают, а любое открытое выпячивание сексуальной ориентации не считается демонстраций политических или философских убеждений.

Ранее в 2017-м суд ЕС признал правомерным запрет на ношение видимых религиозных символов на работе. Это решение вызвало негативную реакцию представителей различных конфессий по всему сообществу.