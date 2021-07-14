Зачем мусульманам Россия в Средней Азии?

Мы уже не раз писали о том, что в свете намечающегося установления власти "Талибан"* на всей или большей территории Афганистана реакция на это становится одной из главных внешнеполитических проблем Кремля. Правда, хозяин последнего не забывает и про Украину статьи писать, и рассуждать о "землях исторической России", отданных большевиками союзным республикам. Но это уже совсем запущенная история, и про нее сейчас не будем.

Так вот - понятно, когда в набат бьют перевозбужденные наступлением талибов российские империалисты, призывающие повторить "успех кампании в Афганистане" (https://golosislama.com/news.php?id=39937). Но непонятно, зачем к их выводам фактически присоединяются те редкие допущенные в российское медийное пространство персонажи, которых многие мусульмане воспринимают как своих представителей в российской политике.

Например, выступая недавно по этому поводу на 1 Канале, Руслан Курбанов фактически призвал взять границу независимых государств Средней Азии под российский военный контроль и вообще использовать наступление талибов, чтобы навязать им интеграцию на своих условиях.

https://youtu.be/z8CLxWdMdf4

Выступи с таким предложением обычный российский империалист и не было бы даже смысла обсуждать это - как говорят у русских "мели, Емеля, твоя метеля". Но все-таки возникает вопрос, а зачем это делает Руслан Курбанов? По крайней мере, он возникает у нас, потому что при всех претензиях к позиции Курбанова в последние годы, мы все-таки исходим из того, что исламская мотивация должна быть ему не чужда, и что по-своему он должен пытаться для себя обосновывать свои действия исламскими аргументами, как бы мы к ним ни относились.

Если исходить из такого оправдания, логически остается только один вариант - Курбанов хочет, чтобы Средняя Азия оказалась под большим влиянием России, чтобы в свою очередь Россия стала больше зависеть от Средней Азии с ее десятками миллионов мусульман, и таким образом внутри нее возросло бы значение мусульманского фактора.

К сожалению или к счастью, но эти надежды столь же стары, сколь и несостоятельны. И далеко за примером ходить не надо. На сколько или точнее во сколько раз за последние десятилетия в Москве выросла численность мусульманского населения и именно за счет иммигрантов из Средней Азии? А сколько за это время в Москве появилось новых мечетей (желательно смотреть в сравнении с церквями или синагогами)? А сколько за это время появилось исламски ориентированных выходцев из Средней Азии в российских политике или медиа?

Ответы на эти риторические вопросы известны и весьма неутешительны для мусульман, с упорством, достойным лучшего применения продолжающих ратовать за расширение зоны имперского влияния России, надеясь, что это приведет к ее исламизации. Абсолютно беспочвенно, потому что российское, как и китайское влияние на Среднюю Азию, напротив, несет с собой деисламизацию. Тоже происходит и в самой России с выходцами из Средней Азии - при том, что многим из них в ней иногда бывает проще практиковать Ислам, зеленый свет дается только тем из них, кто никак не ассоциируется с Исламом, или и вовсе продвигает прямо противоположные ему "тренды" как певица Манижа (https://golosislama.com/news.php?id=39601).

Поэтому не надо обманывать ни других, ни себя - никакой пользы для мусульман в Средней Азии или России от усиления ее роли в ней не будет. Тем более, что свои услуги большинству государств Средней Азии, которые являются тюркоязычными, сейчас может предложить Турция, причем, пользуясь в этом поддержкой Запада. И вот ее влияние местным мусульманам как раз таки принесет пользу, как оно уже приносит его в Узбекистане. Равно как такое сотрудничество с историческим Туркестаном положительно будет влиять на саму Турцию, усиливая в ней тюрко-исламскую составляющую.

Причем как российскому политику и патриоту Курбанову стоило бы понять, что самой России такое развитие событий ничем не угрожает. Ведь как бы он и ему подобные верноподданные нацмены ни хотели убедить себя в обратном, Россия - это в первую очередь русские, а они уже в своей массе устали "выполнять интернациональный долг" и предпочли бы, чтобы за них это делал кто-нибудь другой.

Вот эти настроения и следовало бы продвигать российскому политику и патриоту, думающему о том, как принести пользу Исламу и мусульманам. А не пытаться быть русским ястребом больше, чем сами русские, убеждая себя в том, что это принесет пользу мусульманам. Не принесет никому.

* - запрещен в РФ