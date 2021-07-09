Признать или воевать? Кремль думает, что делать с "Талибаном"

Если главной внутренней проблемой в России остается проваленная борьба с коронавирусом, то главной внешнеполитической проблемой постепенно становится переходящий под контроль движения "Талибан"* Афганистан. И похоже, что в головах кремлевских "стратегов" борятся между собой желание влезть в очередную военную авантюру и остатки здравого смысла.

Последние проявили себя в визите делегации талибов в Москву с заверением ими российского руководства в том, что они на Россию нападать не собираются, а также в заявлении Сергея Лаврова о том, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, пока она не выйдет за его границы.

Что касается первого, то есть, желания повоевать, то из официальных заявлений следует обратить внимание на сегодняшнее высказывание Марии Захаровой о том, что российские войска готовы вмешаться в ситуацию на границе Афганистана.

Тем не менее, так как официальных комментариев о том, как Кремль собирается строить отношения с будущим талибовским Афганистаном пока немного, следует обратить внимание на неофициальные комментарии околокремлевских экспертов.

Так, известный своей ястребиной позицией Игорь Коротченко призвал готовиться к отражению атаки талибов на Таджикистан, который уже обратился в ОДКБ с просьбой о помощи в защите границ. Так что, Вторая Афганская?

Показательна в этом смысле статья прорежимного пропагандиста, сотрудника программы "Вести" Андрея Медведева о Первой Афганской войне СССР со следующими пассажами: "Реакция на афганский вопрос в России и правда острее, чем на Сирию. Потому что Афган. Да. И есть отношение к той войне, болезненное и неверное.

...эта война была необходимая, вынужденная, решение советское руководство приняло в целом верное (другое дело, что полностью был проигнорировал весь опыт военного востоковедения Российской империи). Афганская война - прямое продолжение Большой Игры.

И СССР, конечно же, войну не проиграл. Страну он контролировал гораздо лучше, чем американцы. Была создана довольно боеспособная армия и спецслужбы. Не то, что сейчас. И если бы Горбачев не предал правительство Наджибуллы, то оно могло бы вполне удачно провести процесс национального примирения.

Так что война была не проиграна а продана, а дальнейшие усилия перестроечной демократической прессы превратили её в войну позорную, ветеранов войны в карателей и убийц, и в головы граждан был вложен тезис о ненужности войны, которая якобы добила СССР.

Сегодня этот миф про афганскую войну активно поддерживает либеральная пресса, в историях ветеранов выбирая лишь рассказы тех, кого война сломала и морально уничтожила. Дабы ещё раз доказать, что советские солдаты умирали там непонятно за что. В 90-е, целый пул советских/российский журналистов вбивал в головы людям клише об афганской войне. При этом стоит помнить, что в те самые 90-е от афганского героина в год умирали 30000 человек, то есть в два раза больше, чем СССР потерял в афганской войне.

Так что нынешняя ситуация в Афганистане поднимает для нас вопрос оценки - окончательной и внятной - нашей войны 79-89 годов. На самом высоком уровне надо, наконец, сказать, что советские войны защитили геополитические интересы страны на дальних рубежах. Хватит рассказывать истории про интернациональный долг, которого не было".

В общем, все понятно - если в 90-е годы ошибочность войны в Афганистане была неформальным общенациональным консенсусом (который не помешал влезть в Чечню, но сказался на непопулярности Первой Чеченской войны), то сейчас нам начинают внушать, что "все правильно сделали", а значит, "можем повторить".

Кстати, косвенно воду на эту мельницу кремлевской пропаганды, как это нередко бывает, льют и якобы оппозиционные либеральные СМИ. Так, "Новая газета" опубликовала интервью с Василием Кравцовым, который был представлен ей как "специалист по проблемам внутриафганского кризиса" и "эксперт по радикальным исламским группировкам и зоне пуштунских племен", но на нас произвел впечатление обычного старого маразматика. Почему? Да, потому что этот "эксперт" обещает российскому читателю следующее: "Я не первый месяц говорю: да, после победы талибов, после их парада победы на центральной площади Кабула действительно будет создано коалиционное правительство. Но в его состав войдут в большинстве своем представители Пешавар Шура, а также Кветта Шура, Аль-Каиды* и «Исламского государства Хорасан»*. Вот такая будет коалиция, нравится ли это кому-то или нет".

Нет смысла объяснять, почему такое "коалиционное правительство" возможно лишь в пораженном деменцией мозгу - любому даже не эксперту, а элементарно разбирающемуся в идеологии и методологии указанных групп это очевидно. Но ведь точно так же российскому читателю и зрителю вешали лапшу на уши и в Сирии, преподнося дело таким образом, что все, кто воюют против Асада - либо ИГИЛ*, либо действуют заодно с ней.

Понятно и какие выводы следуют из подобных пробросов - если у власти в Афганистане окажется такое "коалиционное правительство", альтернативы войны с ним не будет. Так что, по сути и "Вести", и "Новая газета" в этом вопросе внушают российской аудитории примерно одно и то же.

Тем временем, кроме представителей России талибы посетили с визитом Иран и приветствовали возможное участие в послевоенном восстановлении Афганистана Китая. А ведь Китай и Иран наряду с Россией - основные участники Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). И им теперь придется, либо изменять ШОС под новый формат с учетом существования талибовского Афганистана, либо совместно противодействовать последнему, в чем пока не демонстрируют интереса Китай и Иран. Либо путинская Россия решит делать это сама в рамках ОДКБ, оттолкнув от себя последних региональных партнеров.

* - запрещены в РФ