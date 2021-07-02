Коронавирусный провал Кремля

"Внезапный" вал заражений и смертей от коронавируса и проблема вакцинации стали главной темой обсуждения россиян, не обходя стороной и мусульман.

В прошлый раз, две недели назад эту проблему можно было констатировать в общем, поделившись с единоверцами советами общего характера (https://golosislama.com/news.php?id=39863). Теперь же можно полную управленческую, политическую несостоятельность российской власти и нарастающее отчуждение от нее населения, его недоверие к ней.

Страна, первая громогласно заявившая на весь мир об изобретении "чудо-вакцины" от коронавируса и начавшая предлагать ее всему миру, в итоге оказалась на первых строчках по количеству зараженных и смертей к лету 2021 года и с одними из худших показателей по количеству вакцинированных.

Провластная пропаганда сейчас пытается переложить ответственность на "несознательный народ", нежелающий вакцинироваться. Но почему народ не хочет вакцинироваться? Есть два объяснения и оба они означают, что ответственность за эту ситуацию несет власть.

Во-первых, слишком много негативных фактов и сомнений в отношении того, чем предлагают прививаться именно россиянам. Немало случаев заражения людей, уже привитых Спутником, немало случаев откровенного подлога, когда люди записывались на прививку Спутником, а им хотели вколоть Ковивак, или наоборот - слухов, что в Администрации президента и других "блатных" местах прививаются Ковиваком, а народу предлагают "жижу".

Ситуация с отечественными вакцинами, первоначально распиаренными, но от которых впоследствии стали отказываться закупившие или пожелавшие закупить их страны и которые не были сертифицированы в Европе, радикально обнажила уже системную и давнюю проблему - т.н. "импортозамещения". Многие россияне смогли пережить замещение нормальных продуктов "импортозамещенными" из пальмового масла (хотя воздействие этого на здоровье нации еще предстоит оценить). Но одно дело съесть вместо сыра "сырный продукт", а другое дело - вколоть себе вакцину, от которой отказываются развитые страны.

Возникает резонный вопрос - почему бы наряду с отечественными вакцинами не разрешить россиянам прививаться вакцинами, пользующимися большим доверием - Pfaizer и Moderna, тем более, что это позволило бы им въезжать в десятки стран, не признающих Спутник? Но ответ на него понятен - власть, лишившая население выбора того, что ему есть, тем более не позволит ему выбирать, чем прививаться.

Во-вторых, в России оказалось огромное количество противников вакцин и ковидодиссидентов, не верящих в "ужасную ковидлу", считающих, что с помощью пропаганды их хотят чипировать, отравить, сделать бесплодными и т.п. Такие люди есть во всех странах, но возникает вопрос - почему же в таком количестве они оказались именно в России? И ответ на него тоже известен - потому что кремлевская пропаганда десятилетиями дебилизировала и психопатизировала население рассказами о заговорах Госдепа, Сороса и т.п. Неудивительно, что в итоге все эти опасения заговора люди перенесли на саму российскую власть, которую, как оказалось, россияне воспринимают не как защитника от Сороса и Госдепа, а как такое же зло, а то и как их пособника.

Теперь это недоверие к себе власть пытается решить привычными методами - обязаловкой. Однако как люди могут воспринимать принуждение к вакцинации на фоне которого власть организует в Санкт-Петербурге фестиваль "Алые паруса" для выпускников школ со скоплением тысяч людей без масок и социальной дистанции? И это при том, что новый штамм вируса - "дельта", распространяемый сейчас в России, бьет в первую очередь именно по молодежи, и при том, что предыдущий вал зараженных в том же Санкт-Петербурге в немалой степени был связан с "Евро 2020", проведенным во время пандемии. Разумеется, при таких действиях власти все большее распространение будут получать идеи, что она осуществляет намеренный геноцид своего населения, и что ее вакцины могут быть одним из средств этого геноцида.

Со своей же стороны, мы напомним, что вакцинацию внедряют и правительства, пользующиеся авторитетом у многих наших читателей, будь то власть Реджепа Тайипа Эрдогана или движение "Талибан"* (https://golosislama.com/news.php?id=39871). Но мы не можем взять на себя ответственность призвать наших российских читателей прививаться Спутником или Ковиваком, как не можем взять на себя ответственность и призвать их не делать этого. Прививаться ими или нет, пусть каждый решает сам, исходя из своей индивидуальной специфики. Но что можно посоветовать определенно, так это отнестись к этой проблеме серьезно и вне зависимости от того, привились вы или нет, соблюдать дистанцию, пользоваться в закрытых помещениях с незнакомыми и непроверенными людьми масками, перчатками и средствами дезинфекции, и при этом - что не менее важно - укреплять свой иммунитет, в том числе физической активностью на свежем воздухе.

Что же касается российской власти, которая несет ответственность за эту ситуацию, никакого доверия ей быть не может, поэтому руководствоваться надо только здравым смыслом и интересами своими, своих близких и окружающих. При этом, в следующий раз, если ваши знакомые захотят поддержать эту власть, напомните им, что она несет ответственность и за примерно полмиллиона избыточных смертей от коронавируса, про который Путин еще год назад говорил, что Россия "смогла справиться с его распространением".

* - запрещено в РФ