Талибан поддержал кампанию по вакцинации от коронавируса в Афганистане

Во вторник афганское движение Талибан* поддержало кампанию вакцинации от коронавируса в Афганистане, на которую было выделено 112 миллионов долларов от программы COVAX Всемирной организации здравоохранения.

Кампания по вакцинации будет проходить на фоне безжалостного насилия в стране, несмотря на то, что правительство и талибы начали мирные переговоры в сентябре.

Представитель Талибан Забихулла Муджахид сказал Reuters, что группа «поддержит и облегчит» кампанию вакцинации, проводимую через медицинские центры. Чиновники считают, что повстанцы не будут нападать на бригады вакцинации, поскольку те не будут ходить от двери к двери.

Объявляя о финансировании, официальный представитель здравоохранения Афганистана заявил, что программа охватит 20% 38-миллионного населения страны.

Программа COVAX - это глобальная схема вакцинации людей от коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов. Его цель - доставить к концу 2021 года не менее 2 миллиардов доз вакцины, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем доходов.

Заместитель министра здравоохранения Афганистана Вахид Маджро сообщил журналистам, что вакцинация займет шесть месяцев, но власти обсуждали возможность получения вакцины раньше.

В Афганистане зарегистрировано 54 854 случая заражения и 2390 случаев смерти, но эксперты говорят, что официальные цифры значительно занижены из-за низкого уровня тестирования и ограниченного доступа к медицинским учреждениям в раздираемой войной стране.

Помимо COVAX, страна также получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca из Индии, сообщил Reuters доктор Гулам Дастагир Назари, руководитель Расширенной программы иммунизации министерства здравоохранения Афганистана.

«Бренд AstraZeneca, производимый в Индии, скоро появится в Афганистане», - сказал Назари, добавив, что правительство обеспокоено только одобрением вакцины ВОЗ и что процесс предварительной сертификации уже начался.

Источник в правительстве Индии подтвердил, что для Афганистана было выделено 500 000 доз, а другой чиновник сообщил, что первая партия вакцин будет доставлена ​​в феврале, хотя Кабул еще не принял протоколы для их введения.

Всемирный банк и Азиатский банк развития также заявили, что к концу 2022 года будут финансировать вакцинацию еще 20% населения, сообщила Reuters пресс-секретарь министерства здравоохранения Масума Джафари.

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