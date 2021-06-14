Россию накрывает новая волна КОВИДа. Советы единоверцам

Итак, Россию накрывает новой волной коронавируса. Официальные данные известны - свыше 14 000 зараженных в сутки, из которых почти 8 000 приходятся на Москву. Сейчас по этим показателям Россия вышла на 4-е место в мире, уступая только Индии, Бразилии и Колумбии.

Любые официальные данные в России могут подвергаться сомнениям. И нас точно не заподозришь в доверии к российским властям, но данные по нашим личным знакомым, среди которых сейчас снова появились и заболевшие, и лежащие на ИВЛ и, к сожалению, умершие, тоже говорят о том, что пандемия снова возвращается в Россию. И их подтверждают сведения от наших читателей.

Сейчас власть пытается переложить ответственность за это на народ, который не хочет прививаться, имея такую возможность.

Но, во-первых, в современном мире аксиомой является то, что ответственность за происходящее в любой стране несет власть. А в авторитарной стране, в которой эта власть сконцентрирована в руках у ее обладателей полностью, оппозиция разгромлена, общество подавлено, а граждане бесправны, это верно тем более. И если люди не хотят прививаться, значит, их не сумела убедить власть, чья пропаганда, жрущая сотни миллионов бюджетных рублей, оказывается эффективной в чем угодно, но не в решении задач, касающихся реальной безопасности населения.

Во-вторых, есть и объективные причины, по которым люди не хотят прививаться именно "Спутником". Зачем далеко ходить, если даже пропагандисты вакцинации "Спутником" вроде Антона Красовского, потом рассказывают о том, что все равно заболели. И этих случаев заражения коронавирусом уже после привития "Спутником" немало, и люди об этом знают. Уже не говоря о непонятных пока последствиях этой вакцины для здоровья.

Тем не менее, дорогие братья и сестры, мы тоже призываем вас отнестись к проблеме серьезно. Взять на себя ответственность и призывать живущих в России мусульман прививаться именно "Спутником" мы не можем - каждый такое решение должен принять сам. Если есть возможность привиться более надежными иностранными вакцинами, это хорошо, хотя абсолютно безопасных и дающих 100% защиту вакцин не существует.

Но что можно посоветовать совершенно точно - тем, кто успел расслабиться, надо включить для себя и своих близких "красную лампочку". По возможности избегать скоплений, физических контактов с посторонними людьми, носить респераторы, перчатки.

При появлении признаков заболевания и ухудшения самочувствия, вызывайте врачей, тестируйтесь, а если тесты расходятся с вашим самочувствием, делайте КТ. При неблагоприятных данных и симптомах требуйте госпитализации - не дотягивайте до того момента, когда она уже может не помочь...

Помните, что религиозные сообщества находятся в особой группе риска, и это из-за совершенно неправильного "упования на Аллаха" без создания причин, которое противоречит Исламу. Когда халиф Умар, да будет доволен им Аллах, узнав об эпидемии в одном месте, решил туда не ехать и его спросили, неужели он бежит от предопределения Аллаха, он ответил, что бежит от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. А хадис о верблюде должен знать каждый обладающий минимумом религиозных знаний мусульманин.

Так что, не надо внушать ни себе, ни единоверцам, что осторожность в этих вопросах - это "паника", свидетельствующая о недостатке упования. Наш Господь Мудрый и Его религия, данная нам, тоже мудрая. Предписанную вам смерть вы действительно не отдалите. Но вот за то, как распорядились вверенным вам даром жизни - как вашей, так и тех, кто от вас зависит, можете быть спрошены.

Берегите себя и да сохранит вас Всевышний Аллах!